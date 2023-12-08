Galatasaray'a Ziyech piyangosu! Bedavaya gelen Faslı yıldız milyonlar kazandıracak

8 Aralık 2023 15:49 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:49

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Skorer

Galatasaray'da son haftaların formda yıldızı Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği konuşuluyor.

Skorer'in haberine göre; Sarı kırmızılılar, Chelsea’dan bedelsiz kiralanan ve sözleşmesinde bedava satın alma opsiyonu bulunan 30 yaşındaki futbolcu için gelen teklifler değerlendirilecek.

Yaz döneminde Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al-Nassr'ın kapısından dönen Ziyech, yeniden talep edilen isim haline geldi.

GALATASARAY ZIYECH İÇİN NE KADAR İSTİYOR?

Piyasa değeri 15 milyon euro olan Hakim Ziyech'in sezon sonu için hangi takımda devam edeceği merak ediliyor.

Galatasaray ile çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 2 asist katkısında bulunan 30 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da mutlu olduğu öğrenildi.

Müslüman bir ülkede oynadığı için alışma dönemini hızlı geçiren Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı attığı 2 golle ön plana çıkmıştı.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların Faslı milli oyuncu için en az 20 milyon euro gelir hedeflediği iddia edildi.

Öte yandan Ziyech'in Galatasaray'ın satın alma opsiyonundaki maddeyi devreye geçirmesi için kendi rızasının da olup, olmadığı henüz bilinmiyor.

Böyle durumda milli yıldızın bedelsiz olarak istediği takıma gitme ihtimalinin da olduğu konuşuluyor.