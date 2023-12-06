Galatasaray'da kiralıklar tutmadı! 3 isimden 2'si erken ayrılacak

6 Aralık 2023 07:41 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 07:44

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cimbom geçen sezon kiralık oyuncu konusunda özellikle Mauro İcardi ile çok büyük bir başarı sağlamıştı. Sadece oyuncuyu kazanmakla kalmamış sezonu şampiyon tamamlamış devamında da Arjantinli yıldızı uygun şartlarda gönül bağı oluşturarak kadrosuna katmıştı. Bu sezon başında ise kadroya üç kiralık oyuncu katıldı. Hâkim Ziyech, Tanguy Ndombele ve Angelino. Ki bu üç isimden Angelino 6 milyon avro satın alma opsiyonu ile Leipzig’den kiralandı. Sezona en hızlı başlayan ve formayı erken alan Angelino oldu ama devamı gelmedi.

TABELAYA HÂKİM

Sarı kırmızılılarda beklentilerin çok altında kalan Angelino’nun satın alma opsiyonunun (20 maçta süre alma) devreye girmemesi için kulübeye çekildi. Tottenham’dan alınan ve 21 milyon avroluk güncel piyasa değeri bulunan Ndombele ise kulübeye demirledi. Hatta merkez orta saha için sezon sonunu beklemeden devre arasında gönderme kararı daha bir ağırlık kazandı. Üç kiralık isimden en çok skor üreten ve katkı veren ise Hâkim Ziyech oldu. Faslı oyuncu gamsız bir görüntü sergilese de 11 maçta dört gol ve iki asistlik katkı verdi.

DEVRE ARASI YOLCU

Sol bek Angelino, sarı kırmızılı formayı 18 maçta giyerken sadece bir gol ve bir asistlik katkı sağladı. İspanyol isimle opsiyonunun kullanılmadan devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

CİMBOM'DA DİVAN GÜNÜ

Galatasaray Kulübü’nde aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda 13.30'da gerçekleştirilecek toplantıda güncel konular ele alınacak.