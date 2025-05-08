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Haberler > Spor > Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tribün sloganını işaret etti: Konsantrasyon

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tribün sloganını işaret etti: Konsantrasyon

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tribün sloganını işaret etti: Konsantrasyon
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ligin henüz bitmediğine vurgu yapan Özbek “Biz sahada kalarak konsantrasyonumuzu bozmadan kalan 5 maça odaklanacağız. Erken kutlama fayda getirmez” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde bulunan Galatasaray’da şampiyonluk şarkıları söylenirken başkan Dursun Özbek çok temkinli açıklamalar yaptı.

Ligin henüz bitmediğini vurgulayan Özbek, “Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak inanıyoruz ki biz sahada kalarak, konsantrasyonumuzu bozmadan, yeni başlamış gibi mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde 5 tane önemli maçımız var. Hepsine aynı konsantrasyonla çıkacağız. Erken kutlamaların Galatasaray’a fayda getirmeyeceği düşüncesindeyim. Hepimiz sahaya odaklıyız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tribün sloganını işaret etti: Konsantrasyon - 1. Resim

SAHA DIŞINDA YOKUZ

Kalan 5 maçın da final havasında geçeceğini işaret eden Özbek “Futbolculara ve teknik ekibe de bu yolda talimat veriyorum. Şampiyonluğu matematiksel olarak kazandıktan sonra söylenmesi gereken bir şey varsa o zaman konuşulmalıdır. Hayalci değiliz, gerçekçiyiz. Lig yeni başlamış havasındayız. Şampiyonluk geldiği takdirde de getirilerini konuşacağız. Sahanın dışındaki tartışmalarda biz yokuz. 5 maçımızı da aynı dikkatle oynayacağız ve sonucunu yakında göreceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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