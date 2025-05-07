Galatasaray'da kiralık oyuncular geri dönüyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2025 23:12 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 23:12 - Güncelleme:

Sezon başında ve devre arasında kiraya verilen Galatasaraylı futbolcular, yeni sezon hazırlıkları için yeniden Florya'da toplanacak. Satış opsiyonları olan isimlerden ise beklenen 40 milyon euro gelmedi.

Galatasaray'da sezon başında ve devre arasında çeşitli takımlara kiralık olarak gönderilen futbolcular, sezon sonu itibarıyla yeniden sarı-kırmızılı kulübe geri dönmeye hazırlanıyor. Kiralık gönderilen oyuncuların büyük çoğunluğu, yaz kampında yer alacak. İlgili Haber Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a dava: 1907 TL'lik sembolik tazminat! Satış opsiyonlarıyla kiralanan bazı futbolcuların takımlarında kalması beklenirken, beklenen 40 milyon euroluk bonservis gelirinin gelmemesi üzerine yönetim, yeniden değerlendirme sürecine girdi. İşte geri dönen isimler: Kazımcan Karataş - FC Orenburg

Halil Dervişoğlu - Gaziantep FK

Nicolo Zaniolo - Fiorentina

Victor Nelsson - AS Roma

Derrick Köhn - Werder Bremen

Mathias Ross - Sparta Prag

Eren Aydın – Sarıyer SK

Taylan Antalyalı - Bodrum FK

Batuhan Şen - Kocaelispor

Siraçhan Nas - Boluspor

Ali Turap Bülbül - Ümraniyespor

Ali Yeşilyurt - Zimbru

Baran Demiroğlu - Fatih Karagümrük

Ali Efe Çördek - Ankara Demirspor

Baran Aksaka - 68 Aksarayspor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran