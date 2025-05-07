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Galatasaray'da kiralık oyuncular geri dönüyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da kiralık oyuncular geri dönüyor!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezon başında ve devre arasında kiraya verilen Galatasaraylı futbolcular, yeni sezon hazırlıkları için yeniden Florya'da toplanacak. Satış opsiyonları olan isimlerden ise beklenen 40 milyon euro gelmedi.

Galatasaray'da sezon başında ve devre arasında çeşitli takımlara kiralık olarak gönderilen futbolcular, sezon sonu itibarıyla yeniden sarı-kırmızılı kulübe geri dönmeye hazırlanıyor. Kiralık gönderilen oyuncuların büyük çoğunluğu, yaz kampında yer alacak.

Galatasaray'da kiralık oyuncular geri dönüyor! - 1. Resim

Satış opsiyonlarıyla kiralanan bazı futbolcuların takımlarında kalması beklenirken, beklenen 40 milyon euroluk bonservis gelirinin gelmemesi üzerine yönetim, yeniden değerlendirme sürecine girdi.

İşte geri dönen isimler:

  • Kazımcan Karataş - FC Orenburg
  • Halil Dervişoğlu - Gaziantep FK
  • Nicolo Zaniolo - Fiorentina 
  • Victor Nelsson - AS Roma 
  • Derrick Köhn - Werder Bremen 
  • Mathias Ross - Sparta Prag 
  • Eren Aydın – Sarıyer SK
  • Taylan Antalyalı - Bodrum FK
  • Batuhan Şen - Kocaelispor
  • Siraçhan Nas - Boluspor
  • Ali Turap Bülbül - Ümraniyespor
  • Ali Yeşilyurt - Zimbru
  • Baran Demiroğlu - Fatih Karagümrük
  • Ali Efe Çördek - Ankara Demirspor
  • Baran Aksaka - 68 Aksarayspor
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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