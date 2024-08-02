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Galatasaray ile Beşiktaş 3. kez Süper Kupa'da karşılaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Galatasaray ile Beşiktaş 3. kez Süper Kupa&#039;da karşılaşacak

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesiyle tarihlerinde 356. kez, Süper Kupa'da ise 3. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa mücadelesiyle tarihlerinde 356. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 355 maçın 127'sini Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray ile Beşiktaş 3. kez Süper Kupa'da karşılaşacak - 1. Resim

Taraflar arasındaki tarihi rekabette sarı-kırmızılıların attığı 496 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 3. KEZ

İki takım, organizasyonun Süper Kupa adıyla oynanmaya başlandığı dönemde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan iki finalden iki ekip de birer kupa sevinciyle ayrılmayı başardı.

Süper Kupa adıyla 2006'dan itibaren düzenlenmeye başlanan organizasyonun ilkinde Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

Almanya’nın Frankfurt kentinde 30 Temmuz 2006’da Galatasaray ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Mert Nobre’nin golüyle rakibini 1-0 yenerek ilk kupayı müzesine götürdü.

Konya'da 13 Ağustos 2016'da iki takım arasında yapılan kupa maç sonucunda ise Galatasaray güldü. Normal süresi 0-0 ve uzatmaları 1-1 tamamlanan maçta sarı-kırmızılılar penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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