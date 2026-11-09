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Spor

Galatasaray iletişime geçti, Amedspor'dan açıklama geldi: Söz konusu dahi olamaz

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Galatasaray iletişime geçti, Amedspor'dan açıklama geldi: Söz konusu dahi olamaz
Başlık ResmiGalatasaray iletişime geçti, Amedspor'dan açıklama geldi: Söz konusu dahi olamaz

Sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store'un, RAMS Park'ta 4-3 sonuçlanan Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası yaptığı koleksiyon tanıtım paylaşımı, "sarı torba"yı çağrıştırdığı iddiasıyla tepki çekmişti. Galatasaray'dan konuyla ilgili paylaşım gelirken; Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren de açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Mücadele sonrası ev sahibi kulübün lisanslı ürün mağazası GS Store'dan yapılan paylaşımdaki bir kesit, "sarı torba"yı çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki çekti.

Barış Alper Yılmaz özel koleksiyonu, Amedspor maçı sonrası satışa sunuldu.
Başlık ResmiBarış Alper Yılmaz özel koleksiyonu, Amedspor maçı sonrası satışa sunuldu.

"FARKLI BİR ANLAM VE MESAJ TAŞIMIYOR"

Galatasaray söz konusu videonun Barış Alper Yılmaz için özel hazırlanan bir koleksiyonun tanıtımı olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a özel olarak hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görselinin farklı şekillerde yorumlanmasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır" denildi.

"GALATASARAY'IN BEYANINI ESAS ALDIK"

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, konuyla ilgili HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuştu. Sarı-kırmızılı yönetimle görüştüklerini belirten Eren, söz konusu paylaşımın farklı bir anlam taşımadığının iletildiğini söyledi.

Nahit Eren
Başlık ResmiNahit Eren

Başkan Nahit Eren, "Görüşmede, söz konusu paylaşımın kamuoyunda tartışıldığı şekilde bir anlam veya gönderme taşımadığı, Galatasaray'ın böyle bir niyetle paylaşım yapmasının söz konusu dahi olamayacağı ifade edildi. Konunun bu şekilde anlaşılmasından ve tartışılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, kulüplerinin niyetinden şüphe duyulmamasını özellikle vurguladılar. Kendilerine, niyetlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla kurdukları temasın anlamlı ve değerli olduğunu ifade ettim. Galatasaray Kulübü’nün bizimle doğrudan iletişime geçerek söz konusu paylaşımın amacına ve niyetine ilişkin yaptığı açıklamaları kıymetli bulduğumuzu ve bu konudaki beyanlarını esas aldığımızı ilettim" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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