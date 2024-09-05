Aslan'ın orta sahası yok! Osimhen ile alkış aldı fakat arkası boş kaldı

Kanat konusunda sezon başının en zengini Cimbom Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Tete’nn gidişiyle ve Ziyech’n köprüleri atmasıyla yokluk çeker hâle geldi. Orta saha için McKennie le 14 milyon avroya anlaşma sağlandı ama Sara alındı. Sonra tekrar Juve’nn kapısı çalındığında cevap şaşırttı: Şimdi 40 milyon avro.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray inişli çıkışlı ilginç bir transfer dönemi yaşadı ve 13 Eylül'e kadar da yaşayacak gibi! Dursun Özbek ve yönetimi zaman zaman protesto edildi, Victor Osimhen hamlesi ile de takdiri fazlası ile hak etti! Ancak camiada endişe, geleceğe dair soru işareti çok! Sebebi ise güven vermeyen kadro planlaması! Forvet hattı muazzam, kusursuz ancak orta saha ve kanat rotasyonu sıkıntılı... Sezon başında en geniş kanat rotasyonu Aslan'da iken Kerem, Zaha, Tete ve Zaniolo'nun gidişi, Ziyech'in de resti çekip ayrılık ateşi yakması bir anda bu bölgeyi zayıflattı.

İlginizi Çekebilir Galatasaray'dan yeni bir meydan okuma! Osimhen transferi dünyada ses getirdi

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Galatasaray tercih yapacaktı ve Florya'nın kararı Gabriel Sara oldu! Geçtiğimiz yıl Norwich City'de, İngiltere Champions Ligi'nde başarılı performans gösteren Brezilyalı 18 milyon avro karşılığında alındı. Orta saha konusu kapanmıştı ki Sara'nın ofansif ve 10 numaraya daha yatkın bir oyuncu olduğu görüldü. Aslan'ın orta sahası geçirgen bir yapıdaydı. Young Boys maçı öncesi Okan Buruk, "Orta sahaya takviye ge-ektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "Maçları biz 12 kişi mi oynayacağız. Bu bölge için bir planlamamız yok" dedi ama Osimhen hamlesi sonrası taktik değişti.

JUVE İMZAYA BEKLİYORDU

Bir de orta saha bölgesi var ki, perde arkasında yaşananlar Galatasaray'ın çok da güven veren doğru tercihlere imza atmadığını gösteriyor... Torreira'nın yanına iyi bir 8 numara aranıyordu. Birçok isimle görüşüldü. Ve son olarak final noktasında iki isim kaldı. Biri Gabriel Sara diğeri de Weston McKennie. Yönetim uzun süredir istediği Juventus'ta forma giyen McKennie için yetki verdiği temsilciden olumlu haber aldı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Amerikalı orta saha için 14 milyon avroya (Dört yılda ödenecek) anlaşıldı. Juve'nin imzaya hazır olduğu bilgisi geldi.



İlginizi Çekebilir Galatasaray, Victor Osimhen’in kiralandığını KAP’a bildirdi

ŞAŞIRTAN CEVAP

3-5-2 taktiği ile oynama kararı veren Okan Buruk, orta sahaya takviye istedi. Galatasaray'ın ilk gittiği adres yine Juventus ve McKennie oldu. Çünkü 1 ay önce 'evet' denmişti. Ama o sırada İtalyan ekibi G. Saray'ın almadığı oyuncusuyla sözleşme uzatmıştı. Juventus, bu defa Galatasaray'ın talebine “Sözleşme uzattık plan yaptık. İlla almak istiyorsanız 40 milyon avro! Kostic'i istiyorsanız anlaşmaya hazırız" cevabını verdi. Yönetim, 1 ay önce 14 milyon avroya anlaştığı McKennie'yi almadı ve gelen 40 milyon avroluk talep sonrasında şoke oldu. Çünkü evdeki hesap ne Florya'ya ne Juve'ye uydu.

SAHİ! DÜNYA YILDIZI OSİMHEN NASIL GELDİ?

Belki de Türk futbol tarihinin en büyük transfer operasyonu Victor Osimhen! Avrupa'nın en değerli 4. futbolcusunu Galatasaray'a getirmek hele ki 100 milyon avro değere sahip oyuncuyu 6 milyon avroya mal etmek takdire şayan... Galatasaray yönetimi böyle bir hamle ile hem kulübüne hem de Türk futboluna artı değer kattı. Ancak burada yönetim kadar alkışı 2 yıl boyunca Erden Timur yani Galatasaray ile çalışan George Gardi ile Uğur Avadan ikilisi hak ediyor. Çünkü onlar Napoli'de kadro dışı kalan, Avrupa'da transfer tahtasının da kapanmasıyla boşa çıkan ismi önermese bu iş olmazdı.

İlginizi Çekebilir Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

SERVİSLER ÖNEMLİ

Açık konuşalım; Galatasaray'a transferin son saatlerinde büyük ikramiye çıktı! Çok değil bir hafta önce Osimhen'in Galatasaray'a geleceğini bırakın dünya futbolunda birini, Okan Hoca ya da yönetimde inanmazdı. Ancak şartlar oluştu, Galatasaray önüne düşen fırsatı başarı ile değerlendirdi. İcardi ve Osimhen... Avrupa'nın ilk 10'una girecek bir santrfor ikilisine sahip Galatasaray... Pas gelir, servis yapılırsa bol bol gol atar Galatasaray... Ancak İcardi dahi Young Boys maçında pas alamamasına isyan ederken orta saha ve kanatlardaki sorun nasıl çözülecek? İşte burası kocaman bir soru işareti!

ALTI İSİM YOK

Sarı kırmızılılarda Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen liste kesinleşti.

Cimbom'da Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Efe Akman, Ali Turap Bülbül ve Gökdeniz Gürpüz kadroda yer almadı.