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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği yıldızdan transfer açıklaması

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği yıldızdan transfer açıklaması
Başlık ResmiGalatasaray ve Fenerbahçenin istediği yıldızdan transfer açıklaması

CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak, iki ezeli rakibin kendisine yönelik ilgisiyle ilgili konuştu. Rus futbolcu, "Beni kimse aramadı" diyerek transfer iddialarına kapıyı şimdilik kapattı

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Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin genç futbolcuyla ilgilendiği yönündeki açıklamaların ardından Kislyak, hakkında çıkan söylentilere ilk kez cevap verdi.

İki ezeli rakibin de radarında olduğu öne sürülen Rus futbolcu, kendisine şu ana kadar herhangi bir kulüpten ulaşan olmadığını belirterek transfer iddialarına mesafeli yaklaştı.

Galatasaray ve Fenerbahçenin istediği yıldızdan transfer açıklaması
Başlık ResmiGalatasaray ve Fenerbahçenin istediği yıldızdan transfer açıklaması

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Aleksey Batrakov'un menajeri olduğu belirtilen Vladimir Kuzmichev'in, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kislyak'ı transfer etmek istediğini açıklaması Rusya'da geniş yankı uyandırdı.

Rus basınından RB Sport'a konuşan 21 yaşındaki futbolcu, iki Türk kulübünün ilgisine ilişkin soruya, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" cevabını verdi.

Galatasaray ve Fenerbahçenin istediği yıldızdan transfer açıklaması
Başlık ResmiGalatasaray ve Fenerbahçenin istediği yıldızdan transfer açıklaması

TRANSFER SÖYLENTİLERİNE ALIŞKIN

Genç orta saha, transfer iddialarının kendisi üzerinde herhangi bir baskı oluşturmadığını da vurguladı. Her transfer döneminde benzer haberlerin gündeme geldiğini belirten Kislyak, bu tür söylentilere alışık olduğunu ifade etti.

Gazetecinin baskı hissedip hissetmediğine yönelik sorusunu cevaplayan Rus futbolcu, "Hayır. Açıkçası her transfer döneminde böyle söylentiler çıkıyor. Şimdi Batrakov da sürekli gol atıyor, bu yüzden söylentiler daha da artıyor. Tamamen sakinim, bu ilk kez yaşanmıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçenin istediği yıldızdan transfer açıklaması
Başlık ResmiGalatasaray ve Fenerbahçenin istediği yıldızdan transfer açıklaması

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İDDİASINI MENAJERİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Kislyak'ın transfer gündemine girmesine neden olan açıklama, Vladimir Kuzmichev'den gelmişti. Aleksey Batrakov'un menajeri olduğu belirtilen Kuzmichev, genç futbolcunun geleceğiyle ilgili değerlendirmesinde iki Süper Lig devinin ilgisini doğrulayarak, "Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin onunla ilgilendiğini biliyorum, bu doğru" demişti.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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