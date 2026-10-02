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Spor

Galatasaray'a 2 yıldızından müjde: Okan Buruk kararını verdi

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Galatasaray’da Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın tedavi sürecinde son aşamaya gelindi. İki futbolcunun da, Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor.

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Galatasaray’da sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın durumu da yakından takip ediliyor.

BURUK İLK 11'DE BAŞLATMAYACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre; iki futbolcunun, ligin 7'nci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasına hazır olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un, Osimhen ve Lemina'yı maç kadrosuna almayı planladığı öğrenildi. Ancak tecrübeli teknik adamın, iki futbolcuyu ilk 11'de başlatmayacağı belirtildi.

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 4 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Başlık ResmiVictor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 4 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

OSIMHEN'E 30 DAKİKA

Osimhen’e maçın seyrine göre son 30 dakikalık bölümünde görev verilebileceği dile getirildi. Lemina'nın ise orta sahadaki alternatifli kadro nedeniyle Kasımpaşa maçında süre almayabileceği kaydedildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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