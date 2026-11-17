Galatasaray'ın Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle İstanbul'a döndü. Kalçasından ameliyat olması beklenen Kolombiyalı savunmacının Nisan-Mayıs 2027 döneminde sahalara dönmesi öngörülüyor. Vasco da Gama'nın 5,75 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması ise sarı-kırmızılıların transfer planlarını değiştirdi.

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Galatasaray'ın kiralık olarak Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'ya gönderdiği Carlos Cuesta, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Yaklaşık üç aydır kalçasındaki sorunla mücadele eden 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, tedavi süreci için İstanbul'a geri döndü.

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre, Vasco da Gama yönetimi, Cuesta'nın Avrupa'ya dönerek tedavisine başlamasına izin verdi.

GALATASARAY'IN ÖNERDİĞİ DOKTORA GİDECEK

Kalça bölgesindeki ağrıları nedeniyle uzun süredir sorun yaşayan Cuesta'nın Almanya'da uzman bir doktora muayene olacağı belirtildi.

Kolombiyalı savunmacının, Galatasaray tarafından önerilen doktorun kontrolünden geçeceği ve tedavi sürecinin bu doğrultuda ilerleyeceği aktarıldı.

Sakatlığının giderilmesi için ameliyat olması beklenen Cuesta'nın 2026 yılının kalan bölümünde forma giyemeyeceği kesinleşti.

SAHALARA DÖNÜŞÜ NİSAN-MAYIS 2027'Yİ BULACAK

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre, Cuesta'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

27 yaşındaki stoperin Nisan-Mayıs 2027 döneminde yeniden forma giymeye başlayabileceği ifade edildi.

Cuesta'nın Vasco da Gama ile olan kiralık sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek. Brezilya ekibinin oyuncuyla devam etmeme kararı almasının ardından Kolombiyalı futbolcunun gelecek yıl Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN 5,75 MİLYON AVROLUK PLANI HAYAL OLDU

Carlos Cuesta'nın sakatlığı, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi.

Vasco da Gama, oyuncunun sözleşmesinde bulunan 5,75 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Brezilya ekibinin, futbolcunun yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra savunma hattına yaptığı yeni transferleri de dikkate alarak bu kararı verdiği belirtildi.

Böylece Galatasaray'ın Cuesta'nın bonservisinden gelir elde etme beklentisi gerçekleşmeyecek.

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VASCO DA GAMA'DA 48 MAÇA ÇIKTI

Carlos Cuesta, Vasco da Gama formasıyla geçirdiği iki sezonda 48 karşılaşmada görev yaptı.

Kolombiyalı futbolcu, Brezilya ekibindeki kariyerinin önemli bir bölümünde ilk 11'de yer alırken, 2026 sezonunda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle düzenli forma giymekte zorlandı.

Cuesta'nın kalçasındaki sakatlık nedeniyle forma giyemediği ilk karşılaşmanın 15 Eylül 2026'da Independiente Santa Fe'ye karşı oynanan Copa Sudamericana çeyrek final mücadelesi olduğu aktarıldı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı 2025 yılının ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı savunmacının geleceği, sakatlığının ardından yeniden gündeme geldi.

Cuesta'nın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın oyuncuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: HABER MERKEZİ

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