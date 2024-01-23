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    Galatasaray'a sürpriz başkan adayı! Serdar Ali Çelikler o ismi açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in 'Vole' kanalında Adnan Polat iddiası Sarı Kırmızılı kulüpte bir hayli dikkat çekti.

    Galatasaray&#039;a sürpriz başkan adayı! Serdar Ali Çelikler o ismi açıkladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray'da İstanbulspor mesaisi devam ederken, Vole programında Serdar Ali Çelikler'in 'Adnan Polat' iddiası Sarı Kırmızılı kulüpte kulisleri hareketlendirdi.

    İşte Çelikler'in gündeme damga vuran o iddiası...

    Trabzonspor bu kadroyla 7-8 tane yemesi lazımdı. Trabzonspor açısından kara bir geceydi. Baniya, Berat, Fountas, Mehmet Can Allah Abdullah Avcı'ya sabır versin. Trabzonspor'da Enis Destan'a üzüldüm, Davison, Abdülkerim ve Nelsson'dan olabildiğince kafa toplarını almaya çalıştı.Trabzonspor'un rezil bir kadrosu var Abdullah Avcı en az 20 tane transfer yapması lazım. Ama her şeye rağmen 5 de yenmez.

    Galatasaray'a sürpriz başkan adayı! Serdar Ali Çelikler o ismi açıkladı

    OKAN BURUK FARKI

    Galatasaray açısından çok rahat bir galibiyet. Muslera'nın yediği gol hariç yere yattığı pozisyon yok. Muslera zaten stoper gibi oynadı.Galatasaray belli oldu derbilerle bu işi götürecek. Okan Buruk fark oluşturuyor. Kaan'dan son bek, Barış'tan sağ açık ya da forvet veya sol bek yapabiliyor. Zaha bana göre beklenenin altında.

    Zaha'nın atletik özelliği bitmiş durumda bence forvet oynarsa daha iyi olur. İcardi ile 4-4-2 oynar mı? Tete'den, Ndombele'den katkı alamayacaksın o belli oldu ama Zaha öyle değil, Zaha iyi futbolcu ama bana göre Zaha'nın istatistikleri daha yüksek olmalıydı.Trabzonspor Fenerbahçe'ye 5 tane gol attı 2 tanesini saymadılar o yıldızların hiçbiri Galatasaray'a karşı yoktu ama o zaman sen de ona göre oyun oynamalıydın.

    Okan Buruk Fenerbahçe'ye deplasmanda 3 attı, Trabzonspor'a 5 attı, Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Okan Buruk her derbide bir şeyler anlatıyor. Kazımcan sol bek Zaniolo önde 3-0, Kaan sol bek Zaha forvet 5-1, Barış Alper sol bek Fenerbahçe deplasmanı 0-0.

    Galatasaray'a sürpriz başkan adayı! Serdar Ali Çelikler o ismi açıkladı

    ADNAN POLAT GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Galatasaray'da seçim var, Dursun Özbek'in yüzde 5 de olsa seçime girmeme ihtimali var ama Adnan Polat'ın bazı kişilere danıştığını biliyorum. Özbek'in Abdürrahim Albayrak'ı listesine alacağı konuşuluyor. Adnan Polat'ın ciddi ciddi düşündüğünü biliyorum ama başkanlık yapan birinin bir başka başkanın yönetiminde yer alacak olması kafa karıştırıyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayOkan Buruk
    Haberler > Spor > Galatasaray'a sürpriz başkan adayı! Serdar Ali Çelikler o ismi açıkladı
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