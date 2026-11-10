Galatasaray'da Osimhen ve Leao kritik maçları kaçıracak!

G.Saray’da Osimhen ile Leao’nun dönüşü beklenenden uzun sürecek. Dizindeki sakatlık sebebiyle ameliyat edilen Osimhen; Samsun, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek. İleri derecede zorlanma tespit edilen Leao ise bu maçlara ek olarak Rize, AEK ve Eyüpspor karşılaşmalarında da yok!

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Ligde en yakın rakibi Amed Sportif’i 4-3 mağlup ederek zirvede tek başına kalan Galatasaray’da sakat oyunculardan gelen haberler tadı kaçırdı. Barcelona yenilgisinin ardından çıktığı lig ve Avrupa’daki altı maçı da kazanarak her iki kulvarda da iddialı hâle gelen sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen ile Rafael Leao’yu uzun süre beklemek zorunda kalacak. Dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Osimhen’in tedavisi hastanede devam ederken Nijeryalı golcünün Samsun, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarını kaçıracağı belirtildi.

Leao-Yunus-Osimhen

LEAO 1,5 AYI BULACAK

Osimhen’in sahalara tam olarak ne zaman döneceğine ilişkin yol haritası 10 gün sonra netleşecek. Rafael Leao’da ise durum daha da ciddi. Sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli futbolcu, ancak 5-6 hafta sonra sahalara dönebilecek. Leao için dört haftalık bir tedavi programı planlandı. Sonrasında bir hafta boyunca güçlendirme çalışmaları yapılacak ve antrenman eksiği giderilecek. Rafael Leao; Samsun, Aston Villa, Beşiktaş, Rize, AEK ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek.

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