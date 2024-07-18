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Galatasaray'da Wendel transferi an meselesi! İşte bonservis bedeli

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Galatasaray&#039;da Wendel transferi an meselesi! İşte bonservis bedeli

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Rus ekibi Zenit'in orta saha oyuncusu Wendel ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar'ın Zenit'e ödeyeceği bonservis belli oldu.

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Rus ekibi Zenit'in Brezilyalı orta sahası Wendel'i renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın, Zenit'e ödeyeceği bonservis ortaya çıktı.

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Wendel ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Zenit'e bonuslarla birlikte 16 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'da Wendel transferi an meselesi! İşte bonservis bedeli - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Zenit formasıyla 35 maça çıkan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel, 4 gol attı ve 10 asist yaptı.

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