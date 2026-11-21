Galatasaray yardım antrenörü İrfan Saraloğlu, Süper Lig'de Samsunspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un kırmızı kart görmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MECBURİYETMİŞ VARMIŞ GİBİ""

Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin konuşan Saraloğlu, "Gözlemlerimizi bir kenara atmakta yarar var... Maçın yorumunu yapacak kişinin buradan uzaklaştırılmasına bir anlam veremiyorum. Maç sonu hocamız, oyuncuları kutlamak için sahaya gitti ve oyuncularına doğru yürümeye başladı. Sanki mecburiyet, kural varmış gibi benim elimi sıkmadı diye... Yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı ve oyuncularına doğru yürümeye başladı hocamız fakat kırmızı kart! Burada olmak benim için keyifli değil. Bu konuşmayı yapmak istemiyorum. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var, ona odaklandık. Tüm konsantrasyonumuzla bu maça çıkmamız gerekiyor. Bu davranış ve kart bizi üzdü ama aldığımız 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz, şampiyon olacağız!" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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