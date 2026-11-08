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Spor

Galatasaray'dan Rafael Leao için sakatlık açıklaması

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Galatasaray'dan Rafael Leao için sakatlık açıklaması
Başlık ResmiGalatasaray'dan Rafael Leao için sakatlık açıklaması

Galatasaray, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Rafael Leao'nun tedavisine başlandığını duyurdu. Portekizli yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli olmadı.

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Galatasaray'da Rafael Leao'nun sakatlığıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, MR tetkikleri yapılan Portekizli yıldızın sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi ise henüz netleşmedi.

Galatasaray'dan Rafael Leao için sakatlık açıklaması
Başlık ResmiGalatasaray'dan Rafael Leao için sakatlık açıklaması

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, sakatlık yaşayan Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin resmi bilgilendirme yayımladı. Yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun MR sonuçlarında ciddi bir kas sakatlığına rastlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rafael Leao'nun yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray'dan Rafael Leao için sakatlık açıklaması
Başlık ResmiGalatasaray'dan Rafael Leao için sakatlık açıklaması

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞMEDİ

Tedavisine başlanan Rafael Leao'nun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda ise henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Portekizli yıldızın tedavi ve rehabilitasyon sürecindeki gelişmelere göre sahalara dönüş durumunun yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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