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Galatasaray'dan sağ beke sürpriz hamle: Alexander Bah

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Galatasaray&#039;dan sağ beke sürpriz hamle: Alexander Bah

Spor Haberleri

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Benfica'nın yıldızı Alexander Bah için görüşmelere başladı. Danimarka basını 26 yaşındaki oyuncunun anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sağ bek arayışlarında sona doğru yaklaştı.

Guela Doue'den vazgeçen Aslan, Benfica'nın 26 yaşındaki yıldızı Alexander Bah'ı radarına aldı.

Galatasaray'dan sağ beke sürpriz hamle: Alexander Bah - 1. Resim

ALEXANDER BAH GALATASARAY YOLUNDA

Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah için Benfica'ya ciddi bir teklif yaptı.

Oyuncunun imza atmaya sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Geçen sezon 32 maça çıkan Bah, 2 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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