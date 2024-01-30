Galatasaray'dan transfer atağı! Okan Buruk isimleri açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile oynanan mücadele sonrası transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sol ve sağ bek bölgesi için transfer istediğini açıklayan Buruk, Fransa'dan görüşülen ismi de açıkladı.

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Rakibin 5-4-1 şeklinde savunacağını düşünüyorduk. Sabırlı ve sakin olduğumuzda bloklar arası pasların, dikine oyunun bize sonucu getireceğini düşünüyordum. Maçın genelinde bunu yaptık. Bazen bloklar arası pasları doğru kırdık ama ceza sahası çevresinde net pozisyon üretecek pasları veremedik. Hep gol atacağız gibi gitti maç ama beklemediğimiz anda gol yedik. 1-0 sonrası reaksiyon gösterdik. Maçın büyük bölümünde hem toplu hem de topsuz olarak doğru oynadık. Çok fazla pozisyona girdik. Sonunda kazandık. Tabii ki kazanmak çok önemli. Özellikle son dakika golleri çok değerli. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: OYUNCULARIM KAZANMAK İÇİN AÇ

"Rekorlar kırılıyor ama biz camia olarak rekorları kırıyoruz. Asıl hedefimiz rekor kırmaktan ziyade şampiyon olmak. Bugün de şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Bu maçlara ayrıca önem veriyoruz. 1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık. Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi. Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz."

Okan Buruk, yedikleri golde konsantrasyon sorunu yaşadıklarını anlatarak, "Yediğimiz golde duran top sonrası daha odaklanarak durabilirdik. Yediğimiz golden sonra 1-2 tane geçiş şansı verdik. Bugün önemli olan kazanmaktı. Çok fazla pozisyona girdik. Daha fazla gol atmamız lazımdı. Şanslı bir günümüzde değildik. Dört topumuz direkten döndü. Birçok pozisyonu değerlendiremedik. Oyuncularımın emeklerine ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: BİR SAĞ, BİR SOL BEK ACELE OLARAK İSTİYORUM

"Amacım elimdeki oyuncularla maçları kazanabilmek. Şu anda eksiğiz. Özellikle sağ ve sol bekte alternatifler oluşturarak oynamaya çalışıyoruz. Bir sağ bek, bir sol beki acele bir şekilde istiyorum. Başkanımızla konuştuk. Erden Bey uğraşıyor ve yönetimimiz bize destek veriyor. Hızlı bir şekilde, cuma gününe kadar bir sağ bek, bir de sol bek transferi yapmamız gerekiyor. Bu da bizi birçok mevkide rahatlatacak. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Genel olarak iyi oynadı. Berkan sol bekte oynadı, maçın devamında Barış sol beke geçti. Oyuncularımın hepsi ellerinden geleni yapıyor. Bazen Kaan'ı orta sahada kullanacağız. Bazen stoperde rotasyon yapmaya çalışacağız. Bu denklemi çözebilmem için bir an önce transferleri yapmak istiyoruz. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz."

Ekibiyle sürekli oyuncu baktıklarını aktaran 50 yaşındaki teknik adam, "Hem Sacha'nın yerine hem de sol beke oyuncu bakıyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor mevkiler arıyoruz. Transferin son haftasında transfer yapmak kolay değil ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun yanında oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bahanemiz yok. İyi bir kadromuz var, iyi oyunculara sahibiz. Bu yüzden hiçbir şeyi bahane etmiyorum. Kazanarak devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde önceliklerinin sağ ve sol bek olduğunun altını çizen Buruk, "Diğer mevkiler için birçok fırsat çıkabilir. Avrupa'ya cuma gününe kadar yazabiliyoruz. Daha sonra Türkiye'deki transfer dönemi devam ediyor. Şu andaki ana düşüncem özellikle savunmadaki eksikleri gidermek." diye konuştu.

OKAN BURUK: BOEY İNANILMAZ BİR HİKAYE YAZDI

Buruk, bonuslar hariç 30 milyon avro kazandırarak kulüpten ayrılan Sacha Boey'un inanılmaz bir hikaye yazdığını vurguladı.

Okan Buruk, Sacha Boey'un gelişimine değinerek, "Sacha'nın transferinde, oynatılmasında ve satış sürecinde emeği geçenlere teşekkür etmek gerekiyor. Ancak en büyük pay Sacha'nın kendisinin. Çok çalıştı, emek verdi. Burada birinden konuşulacaksa Sacha Boey'un istikrarından, çalışma azminden, örnek olmasından bahsetmek gerek. İnanılmaz bir hikaye yazdı. İnşallah orada da çok başarılı olur." şeklinde görüş belirtti.

OKAN BURUK, ASSIGNON'U AÇIKLADI

Rennes'te forma giyen sağ bek Lorenz Assignon'un gündemlerinde olduğunu belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Sacha'nın transferi beklediğimiz, planlanan bir şey değildi. Birçok alternatif üretiyorsunuz ama onlar zaman içinde başka takımlara gidiyor. Angelino da Roma'ya gitti. Yabancı kontenjanını açmak için bu oyuncuların gitmesi gerekiyordu. Gittikten sonra bir şey yapabiliyorsunuz. Hazırlık yapıyorduk ama bunlar başka takımlara gidiyor ya da takımının tutmak istedikleri oldu. Birçok oyuncu üzerinden çalışmamız sürüyor. Lorenz Assignon da adı geçen oyunculardan biri ama net bir görüşmemiz olmadı. Sağ ve sol bek için birçok isim var. Transferde yarından sonra hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerek. İyi niyetli bir şekilde çalışıyoruz. Yönetimimiz taraftarımızı mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Umarım kalan 4 günde Avrupa için bize basamak atlatacak oyuncu buluruz."