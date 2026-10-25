Galatasaray'ın derbi kozu ortaya çıktı: Fenerbahçe'ye karşı dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de lider Galatasaray, Fenerbahçe derbisine sahasındaki 39 maçlık yenilmezlik serisi ve son dakikalarda kazandığı 10 puanla çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet yaşamaması da dikkat çekiyor.

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. RAMS Park'taki derbi, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı.

Galatasarayın derbi kozu ortaya çıktı: Fenerbahçeye karşı dikkat çeken istatistik

TEK EKSİK LEAO

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasında sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle yarın forma giyemeyecek.

Galatasarayın derbi kozu ortaya çıktı: Fenerbahçeye karşı dikkat çeken istatistik

DERBİYE MORALLİ ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya "moralli" çıkacak.

Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Galatasarayın derbi kozu ortaya çıktı: Fenerbahçeye karşı dikkat çeken istatistik

LİGDE SON 39 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Galatasarayın derbi kozu ortaya çıktı: Fenerbahçeye karşı dikkat çeken istatistik

SON DAKİKALARDA GELEN "10 PUAN"

Galatasaray, bu sezon ligde son dakikalarda attığı gollerle 10 puan kazandı. Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Galatasaray, son anlarına 2-1 mağlup girdiği karşılaşmada 90. dakikada Osimhen ile golü bularak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İstanbul Başakşehir'e 4. haftada konuk olan sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın 90+1. dakikada attığı golle müsabakayı 3-2 kazandı. Galatasaray, ayrıca ligin 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+5. dakikada Mario Lemina'nın attığı gollerle 3-1 yendi. Gençlerbirliği'ne geçen hafta konuk olan sarı-kırmızılı ekip, Deniz Gül'ün 88. dakikada kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasarayın derbi kozu ortaya çıktı: Fenerbahçeye karşı dikkat çeken istatistik

OKAN BURUK, LİGDE 120. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kazanmaları halinde sarı-kırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini alacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 150 lig müsabakasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Bu müsabakalarda 354 kez ağları sarsan Buruk'un Galatasaray'ı 125 golü kalesinde gördü.

Galatasarayın derbi kozu ortaya çıktı: Fenerbahçeye karşı dikkat çeken istatistik

OSİMHEN'İN FENERBAHÇE'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlardan mağlubiyetle ayrılmadı. Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.

Nijeryalı golcü, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin filelerini bir kez havalandırdı.

Osimhen, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta ise 2 gol attı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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