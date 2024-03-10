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Galatasaray'ın kasası dolacak! Avrupa devlerinin teklifi hazır: 45 milyon euro

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Galatasaray&#039;ın kasası dolacak! Avrupa devlerinin teklifi hazır: 45 milyon euro
Galatasaray, Victor Nelsson, Haber

Spor Haberleri  / -

Süper Lig lider Galatasaray'ın oyuncularına Avrupa devlerinin yakın takibi sürüyor. Son olarak Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Sarı-kırmızılılar, yaz dönemi için Barış Alper Yılmaz ve Victor Nelsson için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Ara transfer döneminde Sacha Boey'i 30 milyon euroya Bayern Münih'e satan Galatasaray'da gözler Barış Alper Yılmaz ve Victor Nelsson'a çevrildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez ikilisi olan iki oyuncuya da İspanya ve İtalya'dan yoğun ilgi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gölgesinde kalan ve moralsiz olduğu gözlemlenen Nelsson, yeniden form tutarak ilk 11'e güçlü dönmüştü.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Avrupa devlerinin teklifi hazır: 45 milyon euro - 1. Resim

Danimarkalı stoperin performansından memnun olan Buruk'un, kalan 9 haftada kendisinden formayı almayacağı konuşuluyor.

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan gelen 14 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Galatasaray, Nelsson için en az 20 milyon euro gelir hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, beklentilere uygun teklif gelmesi durumunda Danimarkalı yıldızın ayrılmasına izin verecek.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Avrupa devlerinin teklifi hazır: 45 milyon euro - 2. Resim

JOKER ADAM BARIŞ ALPER YILMAZ'A İLGİ BÜYÜK

Okan Buruk'un sol bek, sağ bek, sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında oynattığı Barış Alper Yılmaz, joker kimliği ile ön plana çıkmıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın EURO 2024 kadrosuna çağırması beklenen Barış'ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Barış için istenen bonservisin 20 - 25 milyon euro arasında olduğu iddia edildi.

Bu sezon 45 resmi maça çıkan milli oyuncu, 4 gol ve 7 asist katkısında bulundu.

Sezon sonunda Barış ve Nelsson için üst düzey takımlarının temsilcilerinin İstanbul'a gelerek yüz yüze transfer görüşmeleri yapması bekleniyor.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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