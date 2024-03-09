Emre Belözoğlu'ndan Felipe Melo ve Galatasaray'a övgü! 10 yıl öncesini hatırlattı

Süper Lig ekibi Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözooğlu, bir dönem saha içinde tartıştığı Felipe Melo hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 343 Youtube kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kadrosunu öven Belözoğlu, ''Bireysel olarak sözlerimizin arkasındayım. Giren ve çıkan oyunculara bakarsak böyle. Ligin en iyi kalecisi, stoperi, 6 numarası, 10 ve 9 numarası Galatasaray’da. Bu bir tespit. Galatasaray’a kendimizi tekrar göstermek için yapılmış bir tespit değil. Çok seneler önce tercihimi yaptım. Bir futbol adamı olarak tespit yaptım. Fenerbahçe’nin alınmasını gerektirecek bir şey yok. Fenerbahçe için de 'Son 20 yılın en iyi kadrosunu kurdu' dedim. Bizim söylediğimiz ayet değil. İnsanlar algı oluşturmaya çalışıyor. Bu artık gerçeğin önüne geçti.'' ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: FENERBAHÇE İLE İLGİLİ HİÇBİR HAYALİM YOK

'Fenerbahçe'ye kendimi ait hissettim. Hayatın gerçeklerini, bana küfür eden insanlardan önce gördüm. 16 yaşından beri profesyonel bakış açısını hayatıma getirdim. Bunları söylerken, bir çaba içerisinde değilim. Hayatımda kimseye ihtiyacım yok. Fenerbahçeli olduğumu da samimice söyledim. Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hayalim yok. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok. Zaten Fenerbahçe'de her görevi yaptım. Bunları ben istedim diye değil, beni istediler diye yaptım. Fenerbahçe, beni isterse o gün karar veririz. İstemezse, hayatıma çok güzel bir şekilde devam ederim.''

EMRE BELÖZOĞLU: KADERİN ÖNÜNE GEÇEMEZSİN

''Hayatımda hiç plan yapmadım. Çocukken Fenerbahçeliydim, Galatasaray'da oynadım. Kaderin önüne geçemezsin. Kaderci ve teslim olmuş bir hayata sahibim. Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim. Karşıma geldi, Fenerbahçe'yi çok sevdim, ait hissettim. Ben istedim diye olmadı, Fenerbahçe beni istedi diye oldu.''

"Fenerbahçe tarihinde yer edip etmeyeceğime ben karar veremem, taraftarlar karar verir. 14 yaşından beri bu mesleğe çok emek verdim. Hayatımda ilk defa kendi oynadığım ve futbolu sonlandırdığım takım taraftarlarından anneme küfür yemek, bazen ağır olabiliyor. Bazen saha içinde biz de bu görüntülere sebep verebiliyoruz. Orada kısasa kısas var. Benim için üzüntü vericiydi, kapandı, bitti. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler.''

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN MELO'YA ÖVGÜ

Futbolculuğu döneminde sık sık tartışma yaşadığı Felipe Melo ile ilgili bir soruya cevap veren Emre Belözoğlu, "Çok iyi futbolcuydu." yorumunu yaptı.

2013-2014 sezonunda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart göre Belözoğlu, Melo'nun dil çıkarma hareketine kızarak oyundan çıkmıştı.