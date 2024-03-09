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Galatasaray'da Sergio Oliveira affedildi! Portekizli yıldız Okan Buruk ile kavga etmişti

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Spor Haberleri  / -

Galatasaray'ın bugün yaptığı idmanda kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira da yer aldı. Affedilen yıldız oyuncu, Okan Buruk'tan özür dileyerek geri döndü.

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray, bugün rejenerasyon çalışması yaptı.

Takıma 2 gün izin veren Okan Buruk, salı günü Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.

Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e elenen Sarı-kırmızılılarda, Sergio Oliveira, maç sonu kadro dışı bırakılmıştı.

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SERGIO OLIVEIRA AFFEDİLDİ

Devre arasında oyundan alınan Sergio, Okan Buruk'un kararına tepki gösterip, tartışmıştı.

Takımdan 1 hafta uzak kalan Portekizli oyuncu, Buruk'tan özür dileyerek affedildi.

Bugün yapılan çalışmada yer alan Sergio Oliveira, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alabilecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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