Galatasaray'da Sergio Oliveira affedildi! Portekizli yıldız Okan Buruk ile kavga etmişti
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Galatasaray'ın bugün yaptığı idmanda kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira da yer aldı. Affedilen yıldız oyuncu, Okan Buruk'tan özür dileyerek geri döndü.
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray, bugün rejenerasyon çalışması yaptı.
Takıma 2 gün izin veren Okan Buruk, salı günü Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.
Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e elenen Sarı-kırmızılılarda, Sergio Oliveira, maç sonu kadro dışı bırakılmıştı.
SERGIO OLIVEIRA AFFEDİLDİ
Devre arasında oyundan alınan Sergio, Okan Buruk'un kararına tepki gösterip, tartışmıştı.
Takımdan 1 hafta uzak kalan Portekizli oyuncu, Buruk'tan özür dileyerek affedildi.
Bugün yapılan çalışmada yer alan Sergio Oliveira, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alabilecek.
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