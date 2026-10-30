Galatasaray'ın yeni transferi devre arasında ayrılmak istiyor

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Fransız ön libero Lesley Ugochukwu'nun devre arasında takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü. Genç futbolcunun ayrılığı halinde sarı kırmızılıların transfer planlarında değişikliğe gidebileceği belirtildi.

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Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermediği isimler arasında yer alan Lesley Ugochukwu, ayrılık ihtimalini masaya yatırdı.

DEVRE ARASINDA AYRILMAYI İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre; sarı kırmızılı ekibe Burnley'den bir yıllığına kiralanan 22 yaşındaki Fransız orta saha, devre arasına takımdan ayrılmayı düşünüyor.

94 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Orta sahada Sara, Torreira ve Lemina üçlüsünü tercih eden Okan Buruk, on numarada ise Batrakov ile Sane'yi değerlendiriyor. Forma yarışında geride kalan Ugochukwu, bu sezon 6 karşılaşmada toplam 94 dakika süre alabildi.

Lesley Ugochukwu

SATIN ALMA MADDESİ

Galatasaray, Fransız futbolcuyu 3,5 milyon avro kiralama bedeliyle kadrosuna katarken sözleşmesine 26,5 milyon avroluk satın alma opsiyonu eklemişti. Bu maddenin devreye girmesi için Ugochukwu'nun 25 maçta forma giymesi gerekiyor. Genç yıldızın 25 maçlık opsiyonu devreye sokma ihtimali zayıflarken yönetim, yolların ayrılması durumunda ise transfer planlarını değiştirecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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