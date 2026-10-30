Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Mauro Icardi'den Galatasaray ve transfer itirafları: Geri dönmek özel olurdu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi, geleceğine ilişkin düşüncelerini ve İtalya'ya dönme isteğini anlattı. 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlara övgüler yağdırdı.

Kaydet
|

Mauro Icardi, Serie A devi Inter'e dönme isteğini dile getirdi. İtalya'da kendisini heyecanlandıracak bir proje beklediğini belirten yıldız golcü, sahada kendisini kanıtlamak istediğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anlaşma tamam, imzaya kaldı: Galatasaray
SPOR

Anlaşma tamam, imzaya kaldı: Galatasaray'dan servet kazandı, yeni maaşı şaşırttı

"HÂLÂ VERECEK ÇOK ŞEYİM VAR"

La Repubblica'ya konuşan Icardi, "Inter'e dönmek özel olurdu. Önemli yıllar yaşadım, o forma ve kaptanlık pazubandıyla kendimin bir parçasını inşa ettim. Sonu acı vericiydi ve bu hikâyeyi farklı bir şekilde tamamlayabilmeyi isterdim. Ancak bir dönüş, yalnızca karşılıklı bir inanç ve birlikte ulaşılacak bir hedef olması halinde anlamlı olurdu. Hâlâ verecek çok şeyim var: Bir yere dönersem bunu faydalı olmak ve kazanmak için yaparım" dedi.

Mauro Icardi, 2013-2019 arasında Inter forması giydi.
Başlık ResmiMauro Icardi, 2013-2019 arasında Inter forması giydi.

"KAPTANLIĞI KAYBETMEK BENİ ÜZDÜ"

Deneyimli futbolcu, "Bazı anları, özellikle de son dönemi ele alış biçimimi değiştirirdim. Kaptanlık pazubandını kaybetmek beni çok incitti. Aynı dönemde dizimde bir sorun vardı, şiddetli ağrı nedeniyle her maça iğneyle çıkıyordum. Bu büyük sorunun sorgulanması, kabul etmesi zor bir şeydi. Bugün kendimi daha iyi ifade edebilir ve bazı durumlarla daha soğukkanlı bir şekilde başa çıkabilirdim. Bunu kabul etmek, Inter'e verdiklerimden hiçbir şey eksiltmiyor. Bu, olgunlaşmış olmak demek" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Osimhen geliyor: Derbiyi yine boş geçmedi, gözünü Icardi
SPOR

Osimhen geliyor: Derbiyi yine boş geçmedi, gözünü Icardi'nin rekoruna dikti

"CEVAP İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Mauro Icardi, "Çoğu zaman bir futbolcudan önce bir figür olarak anlatıldım. Benimle çalışanlar nasıl antrenman yaptığımı, takım içindeki birlikteliği nasıl yaşadığımı, kazanmaya ne kadar önem verdiğimi bilir. Artık verecek hiçbir şeyim olmadığını düşünenlere cevabımı sahada vermek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRME SEBEBİ

İtalya'ya dönme istediğini dile getiren golcü oyuncu, "Teklifler aldım ama tam anlamıyla inanmadığım bir projeyi kabul etmektense beklemeyi tercih ettim. İtalya'da hem insan hem de futbolcu olarak büyüdüm. Beni heyecanlandıracak bir projeyle ve önemli bir şey inşa etme imkânıyla oraya dönmek isterim. Geçmişle bağ var ama geleceğe bakılıyor" sözlerini sarf etti.

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Başlık Resmi33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"HAYATIMDA HEP ÖZEL YERİ OLACAK"

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezona ilişkin Icardi, "Galatasaray’a kazanmak ve kulübün içinde bulunduğu durumu değiştirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla çok güzel şeyler başardık. Taraftarlarla aramızdaki bağ, gollerin ve sonuçların çok ötesinde. İstanbul’da gördüğüm sevginin hayatımda her zaman özel bir yeri olacak" dedi.

"BENİM İÇİN BÜYÜK SORUMLULUK"

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiye vurgu yapan Arjantinli yıldız, "Bir ailenin çocuğuna senin adını vermesi, seni kendi hikâyesinin bir parçası yapması demek. Bu beni çok duygulandırıyor ve büyük bir sorumluluk hissettiriyor. Galatasaray taraftarlarının, kulübü ne kadar önemsediğimi anladığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Okan Buruk, derbiden zaferle ayrılan oyuncularını uyardı: Rehavete yer yok!
SPOR

Okan Buruk, derbiden zaferle ayrılan oyuncularını uyardı: Rehavete yer yok!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.