Mauro Icardi'den Galatasaray ve transfer itirafları: Geri dönmek özel olurdu

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi, geleceğine ilişkin düşüncelerini ve İtalya'ya dönme isteğini anlattı. 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlara övgüler yağdırdı.

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Mauro Icardi, Serie A devi Inter'e dönme isteğini dile getirdi. İtalya'da kendisini heyecanlandıracak bir proje beklediğini belirten yıldız golcü, sahada kendisini kanıtlamak istediğini söyledi.

"HÂLÂ VERECEK ÇOK ŞEYİM VAR"

La Repubblica'ya konuşan Icardi, "Inter'e dönmek özel olurdu. Önemli yıllar yaşadım, o forma ve kaptanlık pazubandıyla kendimin bir parçasını inşa ettim. Sonu acı vericiydi ve bu hikâyeyi farklı bir şekilde tamamlayabilmeyi isterdim. Ancak bir dönüş, yalnızca karşılıklı bir inanç ve birlikte ulaşılacak bir hedef olması halinde anlamlı olurdu. Hâlâ verecek çok şeyim var: Bir yere dönersem bunu faydalı olmak ve kazanmak için yaparım" dedi.

Mauro Icardi, 2013-2019 arasında Inter forması giydi.

"KAPTANLIĞI KAYBETMEK BENİ ÜZDÜ"

Deneyimli futbolcu, "Bazı anları, özellikle de son dönemi ele alış biçimimi değiştirirdim. Kaptanlık pazubandını kaybetmek beni çok incitti. Aynı dönemde dizimde bir sorun vardı, şiddetli ağrı nedeniyle her maça iğneyle çıkıyordum. Bu büyük sorunun sorgulanması, kabul etmesi zor bir şeydi. Bugün kendimi daha iyi ifade edebilir ve bazı durumlarla daha soğukkanlı bir şekilde başa çıkabilirdim. Bunu kabul etmek, Inter'e verdiklerimden hiçbir şey eksiltmiyor. Bu, olgunlaşmış olmak demek" ifadelerini kullandı.

"CEVAP İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Mauro Icardi, "Çoğu zaman bir futbolcudan önce bir figür olarak anlatıldım. Benimle çalışanlar nasıl antrenman yaptığımı, takım içindeki birlikteliği nasıl yaşadığımı, kazanmaya ne kadar önem verdiğimi bilir. Artık verecek hiçbir şeyim olmadığını düşünenlere cevabımı sahada vermek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRME SEBEBİ

İtalya'ya dönme istediğini dile getiren golcü oyuncu, "Teklifler aldım ama tam anlamıyla inanmadığım bir projeyi kabul etmektense beklemeyi tercih ettim. İtalya'da hem insan hem de futbolcu olarak büyüdüm. Beni heyecanlandıracak bir projeyle ve önemli bir şey inşa etme imkânıyla oraya dönmek isterim. Geçmişle bağ var ama geleceğe bakılıyor" sözlerini sarf etti.

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"HAYATIMDA HEP ÖZEL YERİ OLACAK"

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezona ilişkin Icardi, "Galatasaray’a kazanmak ve kulübün içinde bulunduğu durumu değiştirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla çok güzel şeyler başardık. Taraftarlarla aramızdaki bağ, gollerin ve sonuçların çok ötesinde. İstanbul’da gördüğüm sevginin hayatımda her zaman özel bir yeri olacak" dedi.

"BENİM İÇİN BÜYÜK SORUMLULUK"

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiye vurgu yapan Arjantinli yıldız, "Bir ailenin çocuğuna senin adını vermesi, seni kendi hikâyesinin bir parçası yapması demek. Bu beni çok duygulandırıyor ve büyük bir sorumluluk hissettiriyor. Galatasaray taraftarlarının, kulübü ne kadar önemsediğimi anladığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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