Galatasaraylı eski basketbolcu Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle vefat etti

17 Ocak 2024 23:14 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 23:44

Galatasaray'ın eski basketbolcularından Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti.

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta 2021'den beri yardımcı antrenörlük görevi yapan Milojevic'in vefatı nedeniyle bu gece oynanması planlanan Utah Jazz - GS Warriors karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelendi.

YEMEK YERKEN FENALAŞTI

ESPN’de yer alan habere göre; Warriors yardımcı koçu Dejan Milojevic, bir restoranda yemek yerken fenalaştı ve ciddi bir sağlık sorunuyla hastaneye kaldırılmıştı. 46 yaşındaki Dejan Milojevic ani kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Kariyerinde uzun pozisyonlarında oynayan ve Partizan, Valencia, Galatasaray formaları da giymiş olan 46 yaşındaki eski basketbolcu aktif olarak Golden State Warriors'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi.