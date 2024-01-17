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    Galatasaraylı eski basketbolcu Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle vefat etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray formasını 2008-09 sezonunda giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 46 yaşındaki eski basketbolcu aktif olarak Golden State Warriors'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi. 

    Galatasaraylı eski basketbolcu Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle vefat etti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın eski basketbolcularından Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti.

    NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta 2021'den beri yardımcı antrenörlük görevi yapan Milojevic'in vefatı nedeniyle bu gece oynanması planlanan Utah Jazz - GS Warriors karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelendi.

    YEMEK YERKEN FENALAŞTI

    ESPN’de yer alan habere göre; Warriors yardımcı koçu Dejan Milojevic, bir restoranda yemek yerken fenalaştı ve ciddi bir sağlık sorunuyla hastaneye kaldırılmıştı. 46 yaşındaki Dejan Milojevic ani kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

    Kariyerinde uzun pozisyonlarında oynayan ve Partizan, Valencia, Galatasaray formaları da giymiş olan 46 yaşındaki eski basketbolcu aktif olarak Golden State Warriors'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi. 

    Galatasaraylı eski basketbolcu Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle vefat etti

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NBAGolden State Warriors
    Haberler > Spor > Galatasaraylı eski basketbolcu Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle vefat etti
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