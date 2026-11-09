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Galatasaraylılar şaştı kaldı: Süper Lig'den ayrıldı, yıllar sonra davet aldı

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Galatasaraylılar şaştı kaldı: Süper Lig'den ayrıldı, yıllar sonra davet aldı
Başlık ResmiGalatasaraylılar şaştı kaldı: Süper Lig'den ayrıldı, yıllar sonra davet aldı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Rapid Wien'e imza atan Yusuf Demir, bu sezon çıktığı 19 maçta 15 gollük skor katkısı sağladı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, 5 yıl aradan sonra Avusturya Milli Takımı'na döndü.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray'dan Şubat 2026'da altyapısından yetiştiği Rapid Wien'e transfer olan ve bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Yusuf Demir, 5 yıl sonra Avusturya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. 23 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Ralf Rangnick'in UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlediği kadroya dahil edildi.

Yusuf Demir, bu sezon 19 maçta 7 gol attı ve 8 asist yaptı. (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiYusuf Demir, bu sezon 19 maçta 7 gol attı ve 8 asist yaptı. (Fotoğraf: Instagram)

CHUKWUEMEKA YERİNE YUSUF DEMİR

Avusturya Futbol Federasyonu'nun (ÖFB) duyurusuna göre; Rangnick, sakatlıklar nedeniyle millî takım kadrosunda iki değişikliğe gitti. Borussia Dortmund forması giyen Carney Chukwuemeka'nın uyluk kasından sakatlanması üzerine Yusuf Demir kadroya dahil edildi. Baldırındaki sorun edeniyle kadrodan çıkarılan Werder Bremen oyuncusu Marco Grüll'ün yerine ise Union Saint-Gilloise forması giyen Raul Florucz davet edildi.

Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda bugüne kadar 4 maça çıktı.
Başlık ResmiYusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda bugüne kadar 4 maça çıktı.

Rapid Wien ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, Avusturya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da İrlanda ve 17 Kasım'da İsrail ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alabilecek.

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