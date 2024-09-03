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Galler-Türkiye Uluslar Ligi mücadelesini Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Galler-Türkiye Uluslar Ligi mücadelesini Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

Galler-Türkiye maçında Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalacak. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak.

Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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