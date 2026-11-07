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Süper Lig'de ayrılık: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi

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Süper Lig'de ayrılık: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi
Başlık ResmiSüper Lig'de ayrılık: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Süper Lig'de üst üste 6 mağlubiyet alan Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı. Ak, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 9 maçta 2 galibiyet alabildi.

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Trendyol Süper Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren Gaziantep FK'da teknik direktör Orhan Ak dönemi sona erdi. Kasımpaşa karşısında sahasında alınan 2-0'lık yenilginin ardından yönetim, 47 yaşındaki teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.

Süper Lig'de ayrılık: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi
Başlık ResmiSüper Lig'de ayrılık: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi

SON 6 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Sezona Mirel Radoi yönetiminde başlayan Gaziantep FK, 4 Eylül'de Orhan Ak ile anlaşarak teknik direktör değişikliğine gitmişti. Ancak bu hamle, kırmızı-siyahlı ekibin ligdeki kötü gidişatını durdurmaya yetmedi.

Orhan Ak yönetiminde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olarak üst üste altıncı yenilgisiyle beraber, teknik heyetle ilgili beklenen ayrılığın da önünü açtı.

Gaziantep FKda Orhan Ak dönemi sona erdi: Kasımpaşa yenilgisi sonrası karar
Başlık ResmiGaziantep FKda Orhan Ak dönemi sona erdi: Kasımpaşa yenilgisi sonrası karar

ORHAN AK'IN GAZİANTEP FK KARNESİ

Gaziantep FK'nın başında toplam 9 resmi karşılaşmaya çıkan Orhan Ak, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. 47 yaşındaki teknik adam, takımın başındaki dönemini 0,78 puan ortalamasıyla tamamladı.

Süper Lig'de ayrılık: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi
Başlık ResmiSüper Lig'de ayrılık: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi

İSTİFA SORUSUNA NE YANIT VERMİŞTİ?

Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Orhan Ak, ayrılık ihtimaline ilişkin değerlendirme yapacaklarını belirtmişti.

Deneyimli teknik adam, istifa beklentisiyle ilgili soruya, "Her şey çok sıcak. Önümüze bakıyoruz. Bunun genel değerlendirmesini yaparız. En kolayı bırakıp gitmek. Bunun değerlendirmesini yapar ve sonrasında gerekli açıklamaları yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

BAKMADAN GEÇME
Orhan Ak
SPOR

Orhan Ak'tan istifa sinyali: Değerlendirme yapacağız
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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