Kasımpaşa'ya sahasında 2-0 mağlup olarak üst üste 6. yenilgisini alan Gaziantep FK'de teknik direktör Orhan Ak, kötü gidişatın ardından durum değerlendirmesi yapacaklarını belirterek, "Karar vereceğiz" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Üst üste altıncı yenilgisini alan Gaziantep temsilcisinde kötü gidişat sürerken, teknik direktör Orhan Ak karşılaşmanın ardından geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyetle 8 puanda kalan Gaziantep FK, ligdeki son altı maçından da puan çıkaramadı. Konuk ekip ise deplasmanda elde ettiği galibiyetle puanını 20'ye yükseltti.

Orhan Ak'tan istifa sinyali: Değerlendirme yapacağız

'CİDDİ BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, alınan sonuçtan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Mücadeleye istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade eden Ak, Kasımpaşa'nın erken bulduğu golün ve ardından gelen penaltının maçın seyrini değiştirdiğini söyledi. Ak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef çok kötü bir akşam geçirdik. Ciddi bir hayal kırıklığı yaşadık. Üçüncü dakikada harika bir vuruşla öne geçti Kasımpaşa. Daha sonra gelen penaltı ile hiç beklemediğimiz bir senaryo ile karşılaştık. Bugün camiamızı ve taraftarlarımızı çok üzdük. Bugün bir kırılma bekliyorduk ama olmadı maalesef. Hafta boyunca maça çok iyi hazırlandık ama başarılı olamadık."

Orhan Ak'tan istifa sinyali: Değerlendirme yapacağız

'DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPARAK KARAR VERECEĞİZ'

Takımın içinde bulunduğu süreci değerlendireceklerini belirten Orhan Ak, önlerinde önemli bir puan toplama fırsatı bulunduğunu dile getirdi. Ligin ilk yarısının tamamlanmasına kadar oynayacakları maçlara odaklanacaklarını kaydeden deneyimli teknik adam, milli arayı da toparlanmak için değerlendirmek istediklerini vurguladı. Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Durum değerlendirmesi yaparak karar vereceğiz. Önümüzde 5 maç ve 15 puan var. Ligin ilk yarısına kadar alabildiğimiz kadar puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Milli arada toparlanmak istiyoruz."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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