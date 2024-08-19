Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu
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Yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık Süper Kupa zaferinin ardından ligde de 2'de 2 yaptı. Kartal'da bir diğer gündem maddesi de transfer. Alınacak isimler için yoğun mesai harcayan yönetim, Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda 5 futbolcuyu göndermeye hazırlanıyor.
Süper Kupa'yı müzesinde götürerek sezona moralli başlayan Beşiktaş, Süper Lig'in ilk 2 haftasını da kayıpsız geçti. Kartal önce Samsunspor'u ardından Antalyaspor'u yenerek 6 puan topladı.
Takımın iyi performansı yüzleri güldürürken diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu büyük oranda kuran Kartal, ayrılacak isimler için harekete geçti.
Geride kalan zaman diliminde birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş'ta, 5 futbolcu daha gönderilecek.
5 FUTBOLCUYU GÖNDERECEK
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'un gözden çıkardığı 5 futbolcu şöyle: