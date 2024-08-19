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Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu

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Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş&#039;ta tam 5 futbolcu yolcu

Spor Haberleri

Yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık Süper Kupa zaferinin ardından ligde de 2'de 2 yaptı. Kartal'da bir diğer gündem maddesi de transfer. Alınacak isimler için yoğun mesai harcayan yönetim, Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda 5 futbolcuyu göndermeye hazırlanıyor.

Süper Kupa'yı müzesinde götürerek sezona moralli başlayan Beşiktaş, Süper Lig'in ilk 2 haftasını da kayıpsız geçti. Kartal önce Samsunspor'u ardından Antalyaspor'u yenerek 6 puan topladı.

Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu - 1. Resim

Takımın iyi performansı yüzleri güldürürken diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu büyük oranda kuran Kartal, ayrılacak isimler için harekete geçti.

Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu - 2. Resim

Geride kalan zaman diliminde birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş'ta, 5 futbolcu daha gönderilecek. 

Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu - 3. Resim

5 FUTBOLCUYU GÖNDERECEK

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'un gözden çıkardığı 5 futbolcu şöyle:

Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu - 4. Resim

Vincent Aboubakar

Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu - 5. Resim

Tayyip Talha Sanuç

Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu - 6. Resim

Demir Ege Tıknaz

Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu - 7. Resim

Bakhtiyor Zaynutdinov

Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu - 8. Resim

Jackson Muleka

Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu - 9. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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