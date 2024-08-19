Giovanni Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 5 futbolcu yolcu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 19 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 12:25 - Güncelleme:

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Yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık Süper Kupa zaferinin ardından ligde de 2'de 2 yaptı. Kartal'da bir diğer gündem maddesi de transfer. Alınacak isimler için yoğun mesai harcayan yönetim, Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda 5 futbolcuyu göndermeye hazırlanıyor.