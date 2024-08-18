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Yeniden Sarabia! Beşiktaş sağ kanada İspanyol yıldızı getirmeye çok yakın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeniden Sarabia! Beşiktaş sağ kanada İspanyol yıldızı getirmeye çok yakın

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her iki kanatta ve 10 numarada forma giyebilen 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşıldı, kulübü Wolverhampton’la pazarlık sürüyor

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta stoper, sağ bek ve sağ kanat transferi için çalışmalar devam ederken isimler de netleşmeye başladı. Siyah beyazlılar kamp dönemi öncesinde durumunu sorduğu Pablo Sarabia için harekât başlattı.

YILLIK ÜCRET TAMAM

Wolverhampton’la olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan İspanyol yıldızla ilk görüşme gerçekleşti. Piyasa değeri 10 milyon avro olan Sarabia yıllık ücret teklifini kabul etti ve iki kulübün anlaşmasını beklemeye geçti. 

CORREA CEP YAKAR

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton’la bonservis konusunda pazarlıklar devam ediyor. Bu hafta içinde durumun netleşmesi bekleniyor. Rafa Silva gibi nokta atışı transfer olacağı öngörülen Sarabia’ya, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un da onay verdiği öğrenildi.

Öte yandan siyah beyazlılar sağ kanat için daha önce görüştüğü Angel Correa’dan, Atletico Madrid’in 20 milyon avro bonservis bedeli talep etmesi sebebiyle vazgeçti. 

ADA SARABİA'YA YARAMADI

PSG’den iki sezon önce Wolverhampton’a transfer olan Pablo Sarabia, önceki takımlarında skora olan yüksek katkısıyla biliniyordu. Sarabia geçen sezon ligde çıktığı 30 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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