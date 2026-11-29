Fenerbahçeli futbolcular Milan Skriniar, Mason Greenwood ve Dorgeles Nene, Süper Lig'de Erzurumspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcular, galibiyetten duydukları memnuniyeti dile getirirken takımın gelişimine ve sezon hedeflerine dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular Milan Skriniar, Mason Greenwood ve Dorgeles Nene, galibiyeti değerlendirdi.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Sonuçtan ve oyundan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Milan Skriniar, "Sonuçtan dolayı mutluyuz. Bu maça iyi hazırlandık. İlk yarıda istediğimiz gibi değildik, yavaştık. İkinci yarıda antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. 3-0 iyi bir skor, bu şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"HOCAMIZ BİZE ÇOK YARDIMI OLUYOR"

Takımın Belözoğlu yönetiminde henüz çok az çalışma fırsatı bulduğunu belirten Skriniar, "Hocamız, belli başlı taktiksel uyarılarda bulunuyor saha kenarında. Saha içinde neleri değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bize çok yardımı oluyor. Kendisi ve ekibi kulübede sahadaki boşlukları en iyi şekilde görüyor. Hala çok fazla süre olmadı birlikte çalışalı, 3-4 günde bir maç yaptık. Emre Hoca'nın istediklerini çok fazla çalışma şansımız olmadı. Adım adım gelişiyoruz. Yapacağımız tek şey maç maç, antrenman antrenman daha iyi olmak. Sonrasını göreceğiz." sözleriyle gelişimlerini sürdürmek istediklerini ifade etti.

Fenerbahçe - Erzurumspor

"BENİM İŞİM GOL ATMAK, ASİST YAPMAK"

Sahadaki görevini gol atıp ve asist yapmak olarak tanımlayan Mason Greenwood, "Benim işim bu, gol atmak, asist yapmak. Fenerbahçe beni bu yüzden getirdi. Ben kendi kalitemi çok iyi biliyorum. Doğru fikirlerle devam edeceğiz. Takım olarak iyi oynadık. Bu sezon iyi şeyler yapabileceğimiz düşüncesindeyim, geri dönebilmek adına." sözleriyle performansını değerlendirdi.

"BURADA OYNAMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Kadıköy'de oynamaktan ve takımı için goller atmaktan ötürü büyük keyif yaşadığını kaydeden İngiliz yıldız, "Kendi evimizde çok fazla gol atıyorum. Bu durum Marsilya'da da aynı şekilde. Evimizde gol atmak beni mutlu ediyor. Takımım için en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Bu stadyumda oynamaktan büyük keyif alıyorum. Maçın en güzel golü Oğuz'un. Uzak mesafeden çok güzel attı. Bu sezon içerisinde Oğuz çok özgüvenli oynuyor. Oğuz ile oynamaktan çok keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Erzurumspor

"TAKIM İÇİNDE İYİ VE SAĞLAM BİR RUH VAR"

Takımı başarıya ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Dorgeles Nene ise "Daha da gelişebileceğimizi düşünüyorum. Bunu yaparken kazanmaya devam etmeliyiz. Sezon sonuna kadar kazanabileceğimiz tüm puanları kazanmalıyız. Bu maça motiveydik. Takım içinde iyi ve sağlam bir ruh var. Hafta içi galibiyeti de katkı sağladı. Çalışmaya devam edeceğiz. Kendimizi aşmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam etmeliyiz. İsteğimiz Fenerbahçe'yi ait olduğu, başarılı yere taşımak için çalışacağız." dedi.

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