Dünyaca ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra görüştüğü takımı duyurdu. 55 yaşındaki çalıştırıcı, teklifi kabul etmediğini belirtirken, bir sonraki takımıyla ilgili ipuçları da verdi.

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İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de 10 yıl teknik direktörlük yaptıktan sonra geçtiğimiz yaz görevinden ayrılan Pep Guardiola, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"ONLARA 'HAYIR' DEMEKTEN UTANDIM"

Barcelona'dan eski takım arkadaşı Romario'nun YouTube kanalına konuk olan deneyimli teknik adam, İtalya Milli Takımı'yla görüştüğünü ancak kabul etmediğini belirterek, "Bu konuda ilk defa konuşuyorum. Evet, onlarla görüştüm. İtalya gibi bir ülkeye 'hayır' demekten utandım, İtalyan Milli Takımı'nı çalıştırmak kariyerimin en büyük onurlarından biri olurdu. Ama durmam gerektiğini fark ettim. İki yıl önce arasalardı muhtemelen kabul ederdim" dedi.

Pep Guardiola, Manchester City'den öncesi Bayern Münih ve Barcelona'da görev yaptı.

"ŞİMDİLİK İYİYİM"

Şu anda takım çalıştırmayan Guardiola, milli takım çalıştırma ihtimaline dair, "Doğrusu, bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ama şimdilik iyiyim. Eğer geri dönebileceğimi hissedersem ve birileri beni isterse olur, o zaman geri dönerim. Ama aradan çok uzun yıllar geçti, çok fazla maç oynadık" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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