Hacıosmanoğlu yol haritasını belirledi: Kavga bitecek, adalet gelecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a dost elini uzatacaklarını söyleyen Hacıosmanoğlu “Üzerimizden formaları çıkardık. Biz herkesle dost olacağız, her stada gideceğiz. Öncelikle güveni ve adaleti getireceğiz” dedi.

TFF’de Mehmet Büyükekşi’ye karşı verdiği başkanlık yarışını beş oy farkla kazanıp Türk futbolunun başına geçen İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni dönemde kavgaların son bulup adaletin geldiği bir dönemi tesis etmeye çalışacaklarını söyledi. Seçim öncesinde ve seçim sonrasında yaptığı konuşmalarda izleyecekleri yol haritasını anlatan Hacıosmanoğlu, başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmak üzere bütün kulüplere dost elini uzatacaklarını ifade etti.

İLK İŞ KURULLAR OLACAK

Hacıosmanoğlu dönemiyle birlikte Türk futbolunda önümüzdeki günlerde önemli adımlar atılacak. Başkan, bu adımların sinyalini adaylık sürecinde bir bir sıralamıştı. Buna göre, ilk olarak TFF’nin başta MHK olmak üzere bütün kurulları değişecek. Hacıosmanoğlu, “At sahibine göre kişner” diyerek kurullara istifa çağrısında bulunmuştu. MHK, PDFK ve Tahkim kurulları baştan aşağı yenilenecek. İkinci olarak da yabancı VAR hakemi uygulaması sona erecek.

HAKEMLERE TAM DESTEK

Türk hakemlere sahip çıkılacak, “Sahada adaletli davranın, hata yaparsanız da arkanızdayız. Forma rengine göre maç yönetmeyin’ mesajı verilecek. Hakem hatalarında bütün tepkiyi TFF yönetimi göğüsleyecek. Bununla birlikte başkan ve yöneticilerin söylemleri sebebiyle PFDK’ya sevklerinin önüne geçilecek. Anadolu kulüpleri desteklenecek, mali yönden güçlenmeleri sağlanacak. Alt liglerdeki kulüplere de el atılacak, problemlerine çözüm aranacak.

14 YABANCIYA DÖNÜŞ

Hacıosmanoğlu yönetimi geçmişe sünger çekecek, bütün kulüplere eşit mesafede duracak. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın durumu masaya yatırılacak. Çeyrek final başarı olarak kabul edilse de Hacıosmanoğlu ay yıldızlı takımın finali kaçırdığı fikrinde. Yabancı oyuncu sınırı kaldırılacak, 14 yabancılı sisteme dönülecek. Ancak İngiltere’de olduğu gibi yabancı oyuncu transferinde yaş, millîlik sayısı gibi kriterler getirilecek.