Hakan Çalhanoğlu 72 milyon Euro'luk dev transferi duyurdu

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Lionel Messi İnter Miami'deki ilk resmi maçında 90'da frikikten 90'a taktı

MLS ekibi Inter Miami ile sözleşme imzalayan Lionel Messi yeni takımıyla çıktığı ilk maçta öyle bir gol attı ki, izleyenlere Messi'nin kim olduğunu bir kez daha hatırlattı! Arjantinli süper yıldız, Inter Miami'nin Cruz Azul'u 2-1 mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü 90. dakikada frikikten attı.