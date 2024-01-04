Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Hakan Çalhanoğlu 72 milyon Euro'luk dev transferi duyurdu

    Son dakika transfer haberleri... İtalya'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'dan gelen transfer teklifleri hakkında açıklamalarda bulundu.

    Hakan Çalhanoğlu 72 milyon Euro&#039;luk dev transferi duyurdu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Son dönemlerde adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Türk yıldız, "Inter'i sevdiğim için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim." ifadelerini kullandı.

    Sportmediaset'e konuşan Çalhanoğlu, "Teklifler geldiği doğru. Inter'den ayrılmamaya karar verdim. Bu teklifler geldiğinde kulübe, siz karar verin dedim. Ancak Inter'i sevdiğim için ayrılmamaya karar verdim." dedi.

    Bu sezon Inter formasıyla 22 maçta süre alan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 3 asist kaydetti.

    Hakan Çalhanoğlu 72 milyon Euro'luk dev transferi duyurdu

    72 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ

    Inter formasıyla geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali oynayan Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri kabul etmemişti.

    Yıldız oyuncu Al-Hilal'in 4 yıl için önerdiği 72 milyon Euro değerindeki kontratı geri çevirdiği ortaya çıktı.

    Türk yıldız Inter formasıyla İtalya Kupası (2) ve İtalya Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.

    Lionel Messi İnter Miami'deki ilk resmi maçında 90'da frikikten 90'a taktı
    Oynat

    Lionel Messi İnter Miami'deki ilk resmi maçında 90'da frikikten 90'a taktı

    MLS ekibi Inter Miami ile sözleşme imzalayan Lionel Messi yeni takımıyla çıktığı ilk maçta öyle bir gol attı ki, izleyenlere Messi'nin kim olduğunu bir kez daha hatırlattı! Arjantinli süper yıldız, Inter Miami'nin Cruz Azul'u 2-1 mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü 90. dakikada frikikten attı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakan ÇalhanoğluInter
    Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu 72 milyon Euro'luk dev transferi duyurdu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı - SporSüper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandıErtelenen Süper Kupa maçı nerede oynanacak? - SporErtelenen Süper Kupa maçı nerede oynanacak?Yeni sol beki Felipe Melo buldu, Vanderlan Galatasaray yolcusu - SporYeni sol beki Felipe Melo buldu, Vanderlan Galatasaray yolcusuYunan basını Fatih Terim'e hayran kaldı! 'Rakibini boğdu, nefes aldırdı' - SporYunan basını Fatih Terim'e hayran kaldı! 'Rakibini boğdu, nefes aldırdı'Galatasaray'da ayrılık! Afrika Kupası sonrası dönmeyeceğini bildirdi - SporGalatasaray'da ayrılık! Afrika Kupası sonrası dönmeyeceğini bildirdiAhmet Çakar ifadeye çağrıldı, Mehmet Büyükekşi'nin adını verdi - SporAhmet Çakar ifadeye çağrıldı, Mehmet Büyükekşi'nin adını verdiİlk maçında Yunanistan'ı salladı! Fatih Terim'in gol sevinci ve ikonik hareketi şaşırttı - Sporİlk maçında Yunanistan'ı salladı! Fatih Terim'in gol sevinci ve ikonik hareketi şaşırttıBana Gastel'i getirin - SporBana Gastel'i getirinSüper Kupa maçı tarihi belli oldu, Fenerbahçe ve Galatasaray finale hazır - SporSüper Kupa maçı tarihi belli oldu, Fenerbahçe ve Galatasaray finale hazırStoperde ibre Savic'e döndü - SporStoperde ibre Savic'e döndü
    Sonraki Haber Yükleniyor...