Hakan Çalhanoğlu 72 milyon Euro'luk dev transferi duyurdu
Son dakika transfer haberleri... İtalya'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'dan gelen transfer teklifleri hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Son dönemlerde adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Türk yıldız, "Inter'i sevdiğim için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim." ifadelerini kullandı.
Sportmediaset'e konuşan Çalhanoğlu, "Teklifler geldiği doğru. Inter'den ayrılmamaya karar verdim. Bu teklifler geldiğinde kulübe, siz karar verin dedim. Ancak Inter'i sevdiğim için ayrılmamaya karar verdim." dedi.
Bu sezon Inter formasıyla 22 maçta süre alan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 3 asist kaydetti.
72 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ
Inter formasıyla geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali oynayan Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri kabul etmemişti.
Yıldız oyuncu Al-Hilal'in 4 yıl için önerdiği 72 milyon Euro değerindeki kontratı geri çevirdiği ortaya çıktı.
Türk yıldız Inter formasıyla İtalya Kupası (2) ve İtalya Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi