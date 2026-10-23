Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma yakın: Ocak ayına kadar imzayı atabilir

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milano ekibinin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli yıldızla yeni sözleşme imzalamak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

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2021'den bu yana kariyerini Inter'de sürdüren 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

OCAK AYINA KADAR ANLAŞMA HEDEFİ

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayına kadar yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamayı hedefliyor. İtalyan ekibinin, tecrübeli orta saha oyuncusuyla mevcut maaşı olan yıllık 6,5 milyon avronun altında bir ücret üzerinden anlaşmak istediği aktarıldı.

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Hakan Çalhanoğlu

HAKAN'IN INTER KARİYERİ

Inter'in orta sahasındaki önemli isimlerden biri olan milli futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 8 resmi maçta 3 gol kaydetti. Inter formasıyla tüm kulvarlarda 220 maçta forma giyen Hakan, 53 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.

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