Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma yakın: Ocak ayına kadar imzayı atabilir

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma yakın: Ocak ayına kadar imzayı atabilir
Başlık ResmiHakan Çalhanoğlu ile anlaşma yakın: Ocak ayına kadar imzayı atabilir

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milano ekibinin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli yıldızla yeni sözleşme imzalamak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Kaydet
|
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

2021'den bu yana kariyerini Inter'de sürdüren 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

OCAK AYINA KADAR ANLAŞMA HEDEFİ

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayına kadar yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamayı hedefliyor. İtalyan ekibinin, tecrübeli orta saha oyuncusuyla mevcut maaşı olan yıllık 6,5 milyon avronun altında bir ücret üzerinden anlaşmak istediği aktarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Hocasından Can Uzun
SPOR

Hocasından Can Uzun'a basın toplantısında şok eleştiri
Hakan Çalhanoğlu
Başlık ResmiHakan Çalhanoğlu

HAKAN'IN INTER KARİYERİ

Inter'in orta sahasındaki önemli isimlerden biri olan milli futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 8 resmi maçta 3 gol kaydetti. Inter formasıyla tüm kulvarlarda 220 maçta forma giyen Hakan, 53 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.