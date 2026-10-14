Hakanlı Inter'e 7 gollü maçta soğuk duş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Inter, sahasında Club Brugge'e 4-3 yenildi. Norveç temsilcisi Viking karşısında 2-0 geriye düşen Bayern Münih, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, ikinci haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı.

BAYERN 1 PUANLA YETİNDİ

Norveç temsilcisi Viking, Gianni Stensness ve Peter Christiansen ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı maçta Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Bavyera temilcisi, İngiliz yıldızı Harry Kane (2) ve Luis Diaz'ın golleriyle geriden gelerek 3-2 öne geçerken, ev sahibi ekip Herman Haugen ile 90. dakikada puana uzandı.

Viking - Bayern Münih

LILLE, ARSENAL'E DİRENEMEDİ

Berke Özer'in formasını giydiği ve gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Lille, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Arsenal'a Jurrien Timber, Eberechi Eze ve Bukayo Saka'nın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

INTER DÜELLOYU KAYBETTİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Inter, sahasında Club Brugge'e 4-3 yenildi.

ATLETICO EVİNDE KAZANDI

Atletico Madrid, Pablo Barrios ve Ademola Lookman'ın golleriyle Manchester United karşısında sahasından 3 puanla ayrıldı.

Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Sabah, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ı Kaheem Parris ve Joy-Lance Mickels'in golleriyle 2-0 yendi.

Atletico Madrid - Manchester United

Alınan sonuçlar şöyle:

Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz): 0-2

Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-4

Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa): 3-0

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-0

Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika): 3-4

Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda): 1-0

Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya): 3-1

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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