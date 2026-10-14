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Hakanlı Inter'e 7 gollü maçta soğuk duş

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Hakanlı Inter'e 7 gollü maçta soğuk duş
Başlık ResmiHakanlı Inter'e 7 gollü maçta soğuk duş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Inter, sahasında Club Brugge'e 4-3 yenildi. Norveç temsilcisi Viking karşısında 2-0 geriye düşen Bayern Münih, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, ikinci haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı.

BAYERN 1 PUANLA YETİNDİ

Norveç temsilcisi Viking, Gianni Stensness ve Peter Christiansen ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı maçta Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Bavyera temilcisi, İngiliz yıldızı Harry Kane (2) ve Luis Diaz'ın golleriyle geriden gelerek 3-2 öne geçerken, ev sahibi ekip Herman Haugen ile 90. dakikada puana uzandı.

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LILLE, ARSENAL'E DİRENEMEDİ

Berke Özer'in formasını giydiği ve gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Lille, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Arsenal'a Jurrien Timber, Eberechi Eze ve Bukayo Saka'nın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

INTER DÜELLOYU KAYBETTİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Inter, sahasında Club Brugge'e 4-3 yenildi.

ATLETICO EVİNDE KAZANDI

Atletico Madrid, Pablo Barrios ve Ademola Lookman'ın golleriyle Manchester United karşısında sahasından 3 puanla ayrıldı.

Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Sabah, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ı Kaheem Parris ve Joy-Lance Mickels'in golleriyle 2-0 yendi.

Atletico Madrid - Manchester United
Başlık ResmiAtletico Madrid - Manchester United

Alınan sonuçlar şöyle:

Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz): 0-2

Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-4

Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa): 3-0

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-0

Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika): 3-4

Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda): 1-0

Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya): 3-1

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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