Süper Lig'de bir ilk: Hakem atamaları için merak edilen soru cevap buldu

Süper Lig'in 7. haftasındaki hakem atamalarını, 4 Ağustos'ta Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlayan Anthony Taylor ve yardımcıları yapacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında "kişisel verilen kaydedilmesi" suçundan tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti. Gündoğdu'nun avukatları Av. Serhat Çetin ve Av. Celal Nuri Demirtürk tarafından yapılan yazılı açıklamada, TFF'nin yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına Gündoğdu'nun başkanlık görevini bıraktığı belirtildi.

Ferhat Gündoğdu

TAYLOR'A ÖNEMLİ GÖREV

Yaşanan sürecin ardından 9 Ekim, 10 Ekim, 11 Ekim ve 12 Ekim'de oynanacak Trendyol Süper Lig'in 7'nci hafta maçların hakemlerini atayacak kişiler belli oldu.

Anthony Taylor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakem atamalarını Anthony Taylor'ın, 1. Lig hakem atamalarını Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin yapacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır." denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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