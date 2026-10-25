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Hakemin düdüğünü duymamışlardı: İngilizler, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsettiler

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Hakemin düdüğünü duymamışlardı: İngilizler, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsettiler
Başlık ResmiHakemin düdüğünü duymamışlardı: İngilizler, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsettiler

Beşiktaş taraftarının Crystal Palace maçında Tüpraş Stadyumu'nda oluşturduğu atmosfer İngiltere'de gündem oldu. Yoğun tezahüratlar nedeniyle İngiliz futbolcuların hakemin devre düdüğünü duymadığı öne sürülürken Dwight McNeil'den de siyah-beyazlı tribünlere övgü geldi.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşı karşıya geldiği maçta Tüpraş Stadyumu'nda oluşan atmosfer, İngiltere'de gündem oldu.

Hakemin düdüğünü duymamışlardı: İngilizler, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsettiler
Başlık ResmiHakemin düdüğünü duymamışlardı: İngilizler, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsettiler

HAKEMİN DÜDÜĞÜNÜ DUYMADILAR

Tüpraş Stadyumu'nda tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarları, karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Siyah-beyazlı tribünlerin oluşturduğu yüksek sesli atmosfer, Crystal Palace futbolcularının da dikkatini çekti.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yaşandığı aktarılan olayda, tribünlerden yükselen tezahüratlar nedeniyle bazı İngiliz futbolcuların hakemin devreyi bitiren düdüğünü duymadığı belirtildi. İlk yarının sona erdiğini fark etmeyen oyuncuların yaklaşık 20 saniye daha mücadele ettiği öne sürüldü.

Hakemin düdüğünü duymamışlardı: İngilizler, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsettiler
Başlık ResmiHakemin düdüğünü duymamışlardı: İngilizler, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsettiler

İNGİLİZ FUTBOLSEVERLERİN GÜNDEMİNE GİRDİ

Karşılaşmanın ardından söz konusu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu atmosfer, İngiliz futbolseverlerin de ilgisini çekti. Dolmabahçe'deki tribünlerin ses seviyesi ve maç boyunca sergilenen destek, İngiltere'de karşılaşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Hakemin düdüğünü duymamışlardı: İngilizler, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsettiler
Başlık ResmiHakemin düdüğünü duymamışlardı: İngilizler, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsettiler

DWIGHT MCNEIL'DEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜ

Crystal Palace forması giyen Dwight McNeil'in de maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferi övdüğü aktarıldı. İngiliz ekibinin Beşiktaş deplasmanında karşılaştığı tribün atmosferi, karşılaşmanın saha içindeki mücadelesinin yanı sıra maç sonrasında da konuşulmaya devam etti.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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