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Spor

"Hakemler dosyası"nda tutuklanmışlardı: TFFHGD'den 3 isim hakkında ihraç kararı

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Başlık Resmi"Hakemler dosyası"nda tutuklanmışlardı: TFFHGD'den 3 isim hakkında ihraç kararı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFGD); Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden ihraç edildiğini açıkladı.

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TFFHGD, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında açıklama yayınladı.

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"KESİN İHRAÇ KARARI VERİLDİ"

Dernekten yapılan açıklamada, “Kamuoyuna yansıyan ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde adı geçen derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında, söz konusu süreçlere konu olay ve olguların Derneğimizin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiş; ilgili kişiler, Dernek Tüzüğümüzün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir” denildi.

Başlık ResmiTürkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk
Başlık ResmiBaşlık ResmiTürkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk

Açıklamada, "Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Genel Merkez Disiplin Kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir. Disiplin Kurulumuzca alınan söz konusu karar, Dernek Tüzüğümüz hükümleri doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülerek onaylanmış ve kesinleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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