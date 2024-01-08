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    Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve 4 sanık hakim karşısına çıkıyor

    Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve 4 sanık, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yarın hakim karşısına çıkacak.

    Halil Umut Meler&#039;e saldıran Faruk Koca ve 4 sanık hakim karşısına çıkıyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca ve 4 sanık, hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 12 Aralık 2023'te Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından tutuklandı.

    İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi.

    Avukatların itirazı üzerine sanıklar, 27 Aralık'ta adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Davanın ilk duruşması yarın Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

    Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve 4 sanık hakim karşısına çıkıyor

    İDDİANAMEDE NELER VAR?

    İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

    Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

    İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

    Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

    Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi
    Oynat

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

    Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Halil Umut MelerAnkaragücüFaruk Koca
    Haberler > Spor > Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve 4 sanık hakim karşısına çıkıyor
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