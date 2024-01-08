Halil Umut Meler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu, MHK 'göreve hazır ol' dedi

8 Ocak 2024 16:31 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 16:31

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, olaylı Ankaragücü - Rizespor maçından sonra maçlara çıkmayan Halil Umut Meler için düğmeye bastı.

Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradıktan sonra tedavi altına alınan Meler'in ocak ayında maç yönetmesi bekleniyor.

FIFA'nın en çok beğendiği Türk hakem olarak gösterilen Halil Umut Meler'in EURO 2024'te maç yöneteceği ve bu nedenle form tutmak için düdüğünü yeniden çalacağı belirtildi.

Yakın zamanda idmanlara başlayacak olan Meler'in ocak ayı bitmeden mutlaka maç yönetmesi bekleniyor.

HALİL UMUT MELER'E NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü - Rizespor maçının son düdüğü sonrası sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yumruklu saldırıda bulunarak dünya gündemine girecek bir davranışa imza atmıştı.

Tutuklu yargılandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye olan Koca, kulüp başkanlığından istifa etmişti.

Ayrıca TFF tarafından Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası da verildi.

Koca ve 4 sanığın davası sürüyor.