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    Halil Umut Meler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu, MHK 'göreve hazır ol' dedi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradıktan sonra bir süredir maçlara çıkmayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor.

    Halil Umut Meler&#039;in sahalara dönüş tarihi belli oldu, MHK &#039;göreve hazır ol&#039; dedi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, olaylı Ankaragücü - Rizespor maçından sonra maçlara çıkmayan Halil Umut Meler için düğmeye bastı.

    Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradıktan sonra tedavi altına alınan Meler'in ocak ayında maç yönetmesi bekleniyor.

    FIFA'nın en çok beğendiği Türk hakem olarak gösterilen Halil Umut Meler'in EURO 2024'te maç yöneteceği ve bu nedenle form tutmak için düdüğünü yeniden çalacağı belirtildi.

    Yakın zamanda idmanlara başlayacak olan Meler'in ocak ayı bitmeden mutlaka maç yönetmesi bekleniyor.

    Halil Umut Meler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu, MHK 'göreve hazır ol' dedi

    HALİL UMUT MELER'E NE OLMUŞTU?

    Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü - Rizespor maçının son düdüğü sonrası sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yumruklu saldırıda bulunarak dünya gündemine girecek bir davranışa imza atmıştı.

    Tutuklu yargılandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye olan Koca, kulüp başkanlığından istifa etmişti.

    Ayrıca TFF tarafından Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası da verildi.

    Koca ve 4 sanığın davası sürüyor.

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi
    Oynat

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

    Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

    Halil Umut MelerSüper Lig
    Haberler > Spor > Halil Umut Meler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu, MHK 'göreve hazır ol' dedi
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