Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hapishaneden gelip, hakemlik yapacak! Sunny Gill Singh Premier Lig tarihine geçiyor

Hapishaneden gelip, hakemlik yapacak! Sunny Gill Singh Premier Lig tarihine geçiyor

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Hapishaneden gelip, hakemlik yapacak! Sunny Gill Singh Premier Lig tarihine geçiyor
Premier Lig, Sunny Gill Singh, Crystal Palace, Haber

Spor Haberleri  / -

İngiltere Premier Lig'de oynanacak Crystal Palace - Luton maçında bir ilk yaşanacak. Güney Asyalı İngiliz hakem Sunny Gill Singh, hapishaneden futbol sahalarına uzanan yolculuğu ile dikkat çekiyor.

İngiltere Premier Lig 28. haftasında Crystal Palace, evinde Luton'u konuk edecek.

Bugün 16.00'da oynanacak mücadele öncesi ilginç bir detay sporseverleri şaşırttı.

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Sunny Gill Singh, hapishanelerden futbol sahalarına uzanan başarısıyla ön plana çıkıyor.

Cezaevi görevlisi Gill, Crystal Palace ile Luton arasında oynanacak Premier Lig karşılaşmasında görev alarak İngiltere'de üst düzey bir maçta hakemlik yapan ilk Güney Asyalı İngiliz olacak.

Gill, 2022'ye kadar Feltham Cezaevi ve Genç Suçlular Kurumu'nda çalıştı ve halen cezaevi hizmetinde ara sıra vardiyalı olarak görev yapıyor.

Hapishaneden gelip, hakemlik yapacak! Sunny Gill Singh Premier Lig tarihine geçiyor - 1. Resim

SUNNY GILL SINGH: SEVİMLİ OLMALISINIZ

Daha önce vermiş olduğu bir röportajda duygularını paylaşan Sunny Gill Singh, şöyle konuşmuştu:

Oyuncuları yönetmeyi biraz daha kolay buluyorum! Ancak her zaman baskı var ve farklı pozisyonlarda her zaman bir fikri olacak 22 çift göz var. Bir hapishanede, insanlar sinirlendiğinde ve hayal kırıklığına uğradığında onlarla nasıl konuşacağınızı bilmeniz gerekir. Oyuncular da işler istedikleri gibi gitmediğinde aynı şeyi yaparlar. Kararınızı onlara hemen kabul ettirmelisiniz. Biraz sevimli olmalısınız.

Gill, 17 yaşında Pazar Ligi maçlarında hakemlik yapmaya başladığında bunun çok daha zor olduğunu söylüyor:

"Oyuncular Cumartesi gecesinden yarı sarhoş bir şekilde gelirlerdi. Her zaman sizden daha çok şey bildiklerini düşünürlerdi. Verdiğiniz her karar 3. Dünya Savaşı gibiydi. Maç başına 25 sterlin ya da her neyse, bundan zevk bile almadım ve bu beni soğuttu. Hiç ırkçı yorumlarla karşılaşmadım ama neredeyse birkaç kavgaya karışıyordum. Ve oyunda beyaz olmayan biri olarak, bir hata yaptığınızda insanların yüzünüzü hatırlaması daha kolay oluyor."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alperen Şengün 19 sayı attı, Rockets rahat kazandı - SporAlperen Şengün 19 sayı attı, Rockets rahat kazandıRıdvan Dilmen, Galatasaraylı yıldıza övgüler yağdırdı! 'Türkiye'de gördüğüm en iyisi' - SporRıdvan Dilmen, Galatasaraylı yıldıza övgüler yağdırdı! 'Türkiye'de gördüğüm en iyisi'Rekorların hocası Okan Buruk! Mircea Lucescu'yu yakaladı, Kasımpaşa'yı yenerse tarihe geçecek - SporRekorların hocası Okan Buruk!Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza ilginç benzetme! 'Hızlı tren gibi' - SporNihat Kahveci, Galatasaraylı yıldıza bayıldıBeşiktaş’ta gelecek sezon için şimdiden heyecan dorukta! Kupadan sonra hedef 2025 - SporKupadan sonra hedef 2025Avrupa’dan zaferle dönen F.Bahçe’de yeni hedef Pendik! O maç bitti sıra ligde - SporO maç bitti sıra ligde!G.Saray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’a gol oldu yağdı! Aslan’ın iştahı açık - SporAslan’ın iştahı açık
Sonraki Haber Yükleniyor...