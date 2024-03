Hapishaneden gelip, hakemlik yapacak! Sunny Gill Singh Premier Lig tarihine geçiyor

İngiltere Premier Lig'de oynanacak Crystal Palace - Luton maçında bir ilk yaşanacak. Güney Asyalı İngiliz hakem Sunny Gill Singh, hapishaneden futbol sahalarına uzanan yolculuğu ile dikkat çekiyor.

İngiltere Premier Lig 28. haftasında Crystal Palace, evinde Luton'u konuk edecek.

Bugün 16.00'da oynanacak mücadele öncesi ilginç bir detay sporseverleri şaşırttı.

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Sunny Gill Singh, hapishanelerden futbol sahalarına uzanan başarısıyla ön plana çıkıyor.

Cezaevi görevlisi Gill, Crystal Palace ile Luton arasında oynanacak Premier Lig karşılaşmasında görev alarak İngiltere'de üst düzey bir maçta hakemlik yapan ilk Güney Asyalı İngiliz olacak.

Gill, 2022'ye kadar Feltham Cezaevi ve Genç Suçlular Kurumu'nda çalıştı ve halen cezaevi hizmetinde ara sıra vardiyalı olarak görev yapıyor.

SUNNY GILL SINGH: SEVİMLİ OLMALISINIZ

Daha önce vermiş olduğu bir röportajda duygularını paylaşan Sunny Gill Singh, şöyle konuşmuştu:

Oyuncuları yönetmeyi biraz daha kolay buluyorum! Ancak her zaman baskı var ve farklı pozisyonlarda her zaman bir fikri olacak 22 çift göz var. Bir hapishanede, insanlar sinirlendiğinde ve hayal kırıklığına uğradığında onlarla nasıl konuşacağınızı bilmeniz gerekir. Oyuncular da işler istedikleri gibi gitmediğinde aynı şeyi yaparlar. Kararınızı onlara hemen kabul ettirmelisiniz. Biraz sevimli olmalısınız.

Gill, 17 yaşında Pazar Ligi maçlarında hakemlik yapmaya başladığında bunun çok daha zor olduğunu söylüyor:

"Oyuncular Cumartesi gecesinden yarı sarhoş bir şekilde gelirlerdi. Her zaman sizden daha çok şey bildiklerini düşünürlerdi. Verdiğiniz her karar 3. Dünya Savaşı gibiydi. Maç başına 25 sterlin ya da her neyse, bundan zevk bile almadım ve bu beni soğuttu. Hiç ırkçı yorumlarla karşılaşmadım ama neredeyse birkaç kavgaya karışıyordum. Ve oyunda beyaz olmayan biri olarak, bir hata yaptığınızda insanların yüzünüzü hatırlaması daha kolay oluyor."