Ölümün kıyısından döndüler! Yolcu dolu feribotun kapağı koptu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Elazığ'da faciadan dönüldü. Malatya-Baskil seferini yapan feribotun kapağı koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenerek açılan feribotun içindeki yolcu ve araçlar başka bir feribotla tahliye edildi. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı...
Korku dolu olay Elazığ'da, Malatya-Baskil seferi yapan Aslantepe isimli feribotta yaşandı. Kentte etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile Fethi Sekin feribot iskelesinde kapağa bağlı halatın kopması sonucunda kapak suya düştü.
FERİBOT SÜRÜKLENEREK AÇILDI
İçinde yolcu ve araçların bulunduğu feribot, rüzgarın etkisiyle sürüklenerek açıldı. Bu sırada başka bir feribot, su üstünde kapağını diğer feribotun içerisine açarak yolcu ve araçları tahliye edip iskeleye döndü.
Yolcular büyük bir badire atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı