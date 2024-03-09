Ölümün kıyısından döndüler! Yolcu dolu feribotun kapağı koptu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mart 2024 11:12 - Güncelleme: 9 Mart 2024 11:13 - Güncelleme:

Elazığ, Fırtına, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Elazığ'da faciadan dönüldü. Malatya-Baskil seferini yapan feribotun kapağı koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenerek açılan feribotun içindeki yolcu ve araçlar başka bir feribotla tahliye edildi. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı...