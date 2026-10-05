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Spor

Harry Kane ile prensipte anlaşıldı: İmza yakın!

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Harry Kane ile prensipte anlaşıldı: İmza yakın!
Başlık ResmiHarry Kane ile prensipte anlaşıldı: İmza yakın!

Alman devi Bayern Münih'in, İngiliz golcü Harry Kane'in sözleşmesini uzatmak için prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

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Bundesliga ekibi Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki yıldızı Harry Kane için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Sky muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, taraflar yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Görüşmelerin son aşamaya geldiği ve 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatılmasının planlandığı belirtildi.

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Başlık ResmiHarry Kane ile prensipte anlaşıldı: İmza yakın!

BAYERN KARNESİ

2023'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Harry Kane, Bundesliga devinde 154 maçta 152 gol ve 34 asist performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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