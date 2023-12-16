Hasan Ali Kaldırım: Öz güvenimiz yerinde, içerde Fenerbahçe'den puan alırız

16 Aralık 2023 13:49 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 13:55

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Süper Lig'deki son 7 maçında 6 galibiyet 1 beraberlikle 3. sıraya kadar yükselen Kayserispor'un teknik direktör Recep Uçar, 17. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Uçar, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERDE DE LİDER

"Ligin en çok gol atan takımı, kaybettiğinde en kısa sürede topu kazanan, rakip kaleye en çok şut çeken takımı gibi birçok istatistikte lider olan bir takımla oynayacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Bunların hepsinin farkındayız ama biz de kendi evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir grafik çizdik. Bizim amacımız bu maça en iyi şekilde hazırlanıp kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak arzu ettiğimiz neticeyi almak. Bu sonuca kendi evimizde, taraftarımızın önünde ulaşacağımıza inanıyorum."

HASAN ALİ KALDIRIM: ÖZ GÜVENİMİZ YERİNDE

Kayserispor'un eski Fenerbahçeli sol beki Hasan Ali Kaldırım da rakibin ligin en iyi futbol oynayan takımlarından olduğunu söyledi.

Sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Kaldırım, "Ama bizim de iyi bir gidişatımız var. Öz güvenimiz yerinde. Bunu kendi sahamızda, taraftarımızın önünde sürdürmek istiyoruz. Ligin devre arasına 2 hafta kaldı. Araya girmeden alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayserispor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.