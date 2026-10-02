"Her şeye rağmen" diyerek açıkladı: Fatih Terim'e göre Süper Lig şampiyonluk favorisi

Teknik direktör Fatih Terim, kendi Youtube kanalında Süper Lig'i yorumladı. Deneyimli çalıştırıcı, şampiyonluk için favorisini şimdiden duyurdu.

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Galatasaray'ın başında büyük başarılar kazanan, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımında (Aralık 2024-Haziran 2025) görev yapan Fatih Terim, kendi Youtube kanalında yaptığı yorumlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

73 yaşındaki teknik adam, ilk 6 hafta sonucu Amed Sportif Faaliyetler'in liderlik koltuğunda oturduğu Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunu hangi takımın şampiyon tamamlayacağını tahmin etti.

Fatih terim, Galatasaray'ın başında 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"GALATASARAY'IN KENDİ REKORUNU KIRMASINI İSTERİM"

Şampiyonluk için favori olarak Galatasaray'ı gördüğünü belirten Terim, "Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. Üst üste 5'inci şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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