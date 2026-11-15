Hezimet sonrası Portekiz'de Ronaldo krizi! Jorge Jesus'tan olay sözler: Neden arayayım?

UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka'ya 4-1 mağlup olan Portekiz'de Cristiano Ronaldo tartışması yeniden alevlendi. Efsane futbolcunun milli takımdan ayrılığının ardından eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Jorge Jesus, Ronaldo'yu arayıp aramayacağı yönündeki soruya "Neden arayayım?" yanıtını verdi. Jesus, 23 yıl boyunca Portekiz Milli Takımı'na hizmet eden yıldız futbolcunun geri dönüşü için artık bir yol olmadığını söyledi.

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Portekiz'de Danimarka karşısında alınan ağır yenilginin faturası teknik direktör Jorge Jesus'a kesilirken, Cristiano Ronaldo tartışması yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

UEFA Uluslar Ligi'nde sahasında Danimarka'yı ağırlayan Portekiz, rakibine 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Danimarka'nın dördüncü golünün ardından bazı taraftarlar stadyumu terk ederken tribünlerden Cristiano Ronaldo lehine tezahüratlar yükseldi. Bu görüntüler, efsane futbolcunun milli takımdan ayrılığının ardından Portekiz'de yaşanan tartışmaları yeniden alevlendirdi.

JORGE JESUS'TAN RONALDO SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jorge Jesus, Ronaldo'nun yokluğunun kendisini etkileyip etkilemediği yönündeki soruya dikkat çeken ifadelerle karşılık verdi.

Deneyimli teknik adam, Portekiz halkının Ronaldo'nun 23 yıl boyunca milli takıma yaptığı katkıları unutmadığını belirterek, yıldız futbolcunun geri dönüşünün artık söz konusu olmadığını söyledi.

Jesus, "İnsanlar onu özlüyor ve Cris'in milli takımla geçirdiği 23 yıl boyunca yaptıklarını unutmadılar. Ancak artık geri dönüş yok" dedi.

Ronaldo'yu özleyip özlemediği sorusuna ise "Milli takımda olmadığına göre onu nasıl özleyebilirim? Onu özlememin tek yolu yanımda olması olurdu. Ancak artık oynamıyor ve burada değil. Kendi kararını kendisi verdi" yanıtını verdi.

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RONALDO'NUN MİLLİ TAKIMDAN AYRILIĞI KRİZLE GELDİ

Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki gerilim, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'nın başına geçen deneyimli teknik adamın kadro tercihleriyle gündeme gelmişti.

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç karşısında oynanan maçta yedek kalan ve süre alamayan Ronaldo, Danimarka karşılaşmasında da ilk 11'de başlamayacağının açıklanmasının ardından milli takım kampından ayrılmıştı.

41 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile görüştükten sonra kamptan ayrılma kararı aldığını duyurmuş, yaşananların perde arkasını daha sonra anlatacağını belirtmişti.

Ronaldo, 7 Ekim'de yayımladığı kapsamlı açıklamasında Jesus'u kendisine verdiği sözleri tutmamakla suçlamış, buna rağmen milli takımdan emekli olmadığını ifade etmişti.

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Fiziksel olarak hazır olduğu ve kulübünde oynadığı sürece Portekiz Milli Takımı'na hizmet etmeye devam etmek istediğini söylemişti.

Ancak 2026 Dünya Kupası sonrasında milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Ronaldo, 234 maçta 146 golle Portekiz tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olarak milli formaya veda etti.

JESUS, YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ

Danimarka karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyeti de değerlendiren Jesus, takımının savunmada ciddi sorunlar yaşadığını kabul etti.

Portekiz'in rakibin baskısını kıramadığını ve özellikle ikinci yarıda savunma arkasında boşluklar verdiğini belirten Jesus, oyuncuların talimatları uygulayamamasının da kendi sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Yenilgiye rağmen önceki dört maçta elde ettikleri galibiyetlerin sorgulanmaması gerektiğini savunan Jesus, takımın Galler karşılaşmasına odaklanması gerektiğini dile getirdi.

7 NUMARANIN AKIBETİ

Öte yandan yıldız Ronaldo'nun giydiği klasik 7 numaralı formanın tasarımını emekliye ayırarak çizgili 7 kullanımına geçti.

Çizgili 7 numaralı formayı geçici olarak 22 yaşındaki Carlos Forbs devralırken formanın kalıcı sahibinin ise sakatlığı bulunan Galatasaraylı Rafael Leao olması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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