Gianni Infantino krizi derinleşiyor: FIFA'nın 3 numarası da görevi bıraktı!

FIFA Operasyon Direktörü (COO) Kevin Lamour, "Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma" planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı. Başkan Gianni Infantino, UEFA'dan gelen çok sert tepki ve boykot kararı üzerine bu plandan vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Genel Sekreteri Mattias Grafstrom tarafından çalışanlara gönderilen e-postada, kurum ile" Operasyon Direktörü" olarak görev yapan Kevin Lamour'un "yolları ayırma konusunda anlaştığı" belirtildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

"TEK KİŞİNİN PROJESİ"

Kurumun 3 numarası olarak görülen Fransız yönetici Lamour, Dünya Kupası hisselerinin özel yatırıma açılmasını öngören planla ilgili personelin Infantino tarafından kandırıldığını savunarak, "Bu tek bir kişinin projesidir. Bu proje sadece rafa kaldırılmakla kalmamalı aynı zamanda futbolun liderlerinin kendilerine doğru soruları sorma ve doğru kararları alma zamanı gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce UEFA genel sekreter yardımcılığı görevini yürüten Lamour, Kasım 2024’ten bu yana FIFA'da görev yapıyordu.

Başkan Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro da basına sızan planın ardından temmuz ayında istifa etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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