Irak Milli Takımı'nın davetini reddeden 21 yaşındaki Montader Madjed, Al-Shorta yöneticisi Adi al-Rubaie'nin ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. "İdam ettiririm" sözleri büyük tepki çekerken Irak Futbol Federasyonu hukuki işlem çağrısı yaptı.

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Irak futbolunda milli takım davetini reddeden Montader Madjed üzerinden başlayan kriz, ölüm tehdidine dönüştü. Al-Shorta Yönetim Kurulu Üyesi Adi al-Rubaie, İsveç ekibi Hammarby'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu idamla tehdit ederken, Irak Futbol Federasyonu söz konusu açıklamalar hakkında hukuki işlem başlatılması çağrısında bulundu.

Irak futbolunda milli takım krizi büyüdü: Genç yıldıza idam tehdidi

"ÜLKEME SAYGI GÖSTERMEYENİ İDAM ETTİRİRİM"

Irak Milli Takımı'nın davetini kabul etmeyen Montader Madjed'e yönelik en sert tepki, Al-Shorta yöneticisi Adi al-Rubaie'den geldi. Dijlah televizyonunda katıldığı programda konuşan al-Rubaie, genç futbolcuyu hedef alarak, "Ülkemin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettiririm" ifadelerini kullandı.

Program sunucusunun sözlerinin aşırı olup olmadığını sorması üzerine geri adım atmayan al-Rubaie, "Hayır, kesinlikle abartılı değil" diyerek tehdit içeren açıklamasını yineledi.

Irak futbolunda milli takım krizi büyüdü: Genç yıldıza idam tehdidi

IRAK FUTBOL FEDERASYONU DEVREYE GİRDİ

Tepki çeken sözlerin ardından Irak Futbol Federasyonu da harekete geçti. Federasyon Sözcüsü Ahmed Al-Falluji, bir futbolcunun milli takım tercihi nedeniyle tehdit edilmesini sert sözlerle kınadı.

Al-Falluji, "Bu iğrenç bir açıklama. Bu sözleri sarf eden kişi hakkında yasal işlem başlatılmalı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Öte yandan al-Rubaie hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak futbolunda milli takım krizi büyüdü: Genç yıldıza idam tehdidi

İSVEÇ'TEN IRAK'I SEÇMİŞTİ

İsveç ve Irak vatandaşlığı bulunan Montader Madjed, kariyerini Hammarby'de sürdürüyor. Alt yaş kategorilerinde İsveç Milli Takımı'nda görev yapan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2023 yılında milli takım tercihini Irak'tan yana kullandı ve Irak A Milli Takımı formasıyla dört karşılaşmada görev aldı.

Ancak Madjed'in takım arkadaşlarının Irak Milli Takımı ile alay ettiği bir videoda yer alması, futbolcuyla milli takım arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Yaşananların ardından hatasını kabul eden genç oyuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi.

Irak futbolunda milli takım krizi büyüdü: Genç yıldıza idam tehdidi

YENİ DAVETİ DE GERİ ÇEVİRDİ

Taraflar arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmeye başlamasıyla Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, Madjed'i yeniden kadroya çağırdı. Ancak genç futbolcu, bu kez daveti kabul etmeyerek milli takıma katılmak istemediğini bildirdi.

Kararının gerekçesini açıklayan Madjed, "Bu karmaşık bir durum ve şu anda öncelikle buraya odaklanmak istiyorum. Şimdilik herhangi bir yere uçmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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