A Millî Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosunda yer bulamayan Fenerbahçeli Mert Müldür, basın toplantısının ardından millî formayla çekilmiş fotoğrafını siyah-beyaz filtreyle paylaşarak dikkat çekti.

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A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın duyurduğu listede Fenerbahçeli Mert Müldür'e yer verilmedi. Tecrübeli futbolcudan kadro tercihinin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mert Müldürden Sergen Yalçına siyah-beyazlı gönderme

SERGEN YALÇIN'IN TERCİHLERİ BELLİ OLDU

A Millî Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak mücadeleler öncesinde aday kadroyu canlı yayında açıkladı.

Yalçın'ın belirlediği 26 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Can Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik.

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir.

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Mert Müldür'den Sergen Yalçın'a siyah-beyazlı gönderme

MERT MÜLDÜR KADRODA YOK

Sergen Yalçın'ın açıkladığı listede Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür'e yer verilmedi. Altay Bayındır, Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu da aday kadronun dışında kaldı.

Mert Müldür'den Sergen Yalçın'a siyah-beyazlı gönderme

MİLLÎ FORMAYLA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kadro tercihlerinin ardından gözler Mert Müldür'e çevrildi. Fenerbahçeli futbolcu, Sergen Yalçın'ın basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Millî formayla sırtı dönük şekilde yer aldığı fotoğrafı siyah-beyaz renklerle paylaşan Müldür'ün bu hamlesi, aday kadroya davet edilmemesine yönelik tepki olarak yorumlandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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